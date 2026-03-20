Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da ga je prva dama SAD Melanija Tramp zamolila da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ukrajinskoj deci koja su završila u Rusiji.

Lukašenko je ovaj zahtev pomenuo tokom razgovora sa novinarima o rezultatima pregovora sa američkom delegacijom koju je predvodio američki specijalni izaslanik Džon Koul.

„Složio sam se da ispunim zahtev“

„Melanija mi je dala spisak dece koja su navodno završila u Rusiji zbog rata u Ukrajini. I traži od mene da predam ovaj spisak Vladimiru Putinu kada se sastanem sa njim, da razgovaramo sa njim kako bismo mogli da pronađemo tu decu u Rusiji“, rekao je Lukašenko.

„Verovatno su pobegli od rata. Ona želi da ih pronađemo i predamo Ukrajini ako su deca spremna i ako je Ukrajina spremna da se brine o njima. Nije lako samo predati decu Zelenskom. Njega nije briga za ovu decu. Da mu je briga, ovaj rat bi se davno završio“, dodao je Lukašenko.

Potvrdio je da je pristao da ispuni zahtev, ali je napomenuo da neće pokušavati da ubedi Putina da to učini. „Neću se boriti za to jer ne znam da li ta deca postoje ili ne, da li je to istina ili ne, i ko je podneo te spiskove“, rekao je.

Prva dama je repatrijaciju ukrajinske dece iz Rusije dala kao prioritet. Ukrajina optužuje Rusiju da je otela najmanje 19.000 njene dece i prebacila ih u Rusiju ili na teritoriju koju je Rusija okupirala bez saglasnosti njihovih porodica ili staratelja od početka rata u februaru 2022. godine.

Rusija redovno negira otmicu ukrajinske dece, tvrdeći da ih štiti od borbi. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023. godine, optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina dece iz Ukrajine.