Jedan Iranac i Rumunka optuženi su nakon pokušaja ulaska u britansku nuklearnu podmornicu u Škotskoj, saopštila je škotska policija u subotu.

Dvoje osumnjičenih, koje su britanski mediji nazvali potencijalnim iranskim špijunima, uhapšeni su u četvrtak. Optužbe su podignute tri nedelje od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Iako Britanija nije učestvovala u napadima na Iran, njene snage su obarale iranske rakete i dronove u regionu Zaliva.

Britanska pomorska baza Klajd, koja se nalazi na zapadnoj obali Škotske, ključna je za britansku bezbednost, jer u njoj boravi nuklearni podmornicki arsenal Velike Britanije, kao i njene napadačke podmornice.

Škotska policija je saopštila da će Iranac (34) i Rumunka (31) biti izvedeni pred sud 23. marta.