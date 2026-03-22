KRSTARI TIHO I DUBOKO, NA POVRŠINU IZAĐE KAD TREBA DA NAPADNE!

Britanska nuklearna podmornica HMS Anson, opremljena raketama "tomahavk blok IV" za napad na kopno, dometa oko 1.600 km, i i teškim torpedima "spearfiš", isplovila je iz Perta u Australiji 6. marta i veruje se da se pozicionirala u dubokim vodama severnog Arapskog mora.

To znači da britanske snage sada imaju kapacitet za napade na Iranukoliko sukob eskalira. Vest stiže nakon što je britanski premijer Kir Starmer u petak odobrio Americi korišćenje britanskih baza za napade na iranske lokacije koje prete plovidbi Ormuskim moreuzom.

Ranije je Starmer dopuštao američkim snagama da koriste baze samo za odbrambene operacije, kako bi sprečili Iran da lansira rakete koje ugrožavaju britanske interese ili živote. Sada je odobrio širenje ciljeva kako bi se zaštitili brodovi u prolazu, pozivajući se na "kolektivnu samoodbranu".

HMS Anson, koja je prešla skoro 9.000 km sa zapadne obale Australije, izlazi na površinu svakih 24 sata kako bi komunicirala sa britanskim vojnim bunkerom i komandom u Nortvudu.

Prema izvorima iz vojske, general-potpukovnik Nik Peri, šef zajedničkih operacija, izdao bi naredbu za ispaljivanje projektila ako bi to odobrio premijer. Podmornica bi potom izronila blizu površine i lansirala četiri rakete.

Ova moderna podmornica, čija je baza u Feslejnu, nema standardni periskop, već prikazuje slike površine na velikom televizijskom ekranu. Nuklearni reaktor znači da neće biti potrebe za dopunom goriva tokom 25 godina službe, dok joj sistem za pročišćavanje vode i vazduha omogućava da kruži oko Zemlje bez izranjanja.

Međutim, ograničenje je što podmornica može da nosi zalihe hrane za 98 članova posade samo tri meseca.

- Anson će mirno krstariti. Premijer i komandant pomorskih operacija znaće gde se nalazi, kao i pomorska služba, ali njena lokacija neće biti široko poznata. Mornarica pozicionira podmornice i može ih ostaviti tamo nedeljama. Ako bude potrebno, ploviće tiho, nema tuširanja, ni ispiranja toaleta, mnogi ljudi koriste jednu posudu vode za pranje. Postaje veoma neprijatno - kaže izvor.

Ministarstvo odbrane Velike Britanijeodbilo je danas da komentariše lokaciju HMS Anson.

- Nećemo davati detalje o specifičnim operacijama ili rasporedu. Našu sposobnost u regionu stalno pratimo - rekao je portparol mornarice.