Rusija će upotrebiti sva raspoloživa sredstva kako bi osigurala slobodu plovidbe u svetskim okeanima, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dodaje se da je neprihvatljiva situacija u kojoj strane države nekažnjeno zaustavljaju i sprovode u svoje luke brodove koji im nisu po volji.

Zapadne zemlje se optužuju da ove brodove presreću pod izgovorom kršenja jednostranih međunarodnih sankcija koje Moskva ne priznaje, piše Gazeta.

Moskva ne priznaje "flotu iz senke"

Prethodno je predsednik Pomorskog kolegijuma, Nikolaj Patrušev, izjavio da Rusija razmatra postavljanje specijalnih sredstava zaštite na trgovačke brodove. Rusko ministarstvo izdalo je oštro saopštenje povodom, kako navode, protivzakonitih akcija Zapada, a povod su nedavni incidenti na moru.

Među njima se izdvajaju napad na ruski tanker za gas "Arktik metagaz" kod Malte, kao i zaplena tankera "Dejna" od francuske mornarice u Sredozemlju. Takođe, pomenut je i tanker "Morska sova 1", koji je zadržala švedska obalska straža u Baltičkom moru.

Evropske države ove brodove karakterišu kao deo ruske "flote iz senke", dok zvanična Moskva uopšte ne priznaje postojanje tog termina.

Iz ruskog ministarstva ističu da se pod izmišljenim izgovorima pretresaju i zadržavaju brodovi koji ispunjavaju sve kriterijume slobodne plovidbe. Navodi se da je termin "flota iz senke" izmišljen u Evropskoj uniji kako bi se Rusiji oduzeli prihodi od međunarodne trgovine.

"Niko nije osudio teroristički napad na Arktik metagaz"

Moskva podseća da su legitimne samo one sankcije koje odobri Savet bezbednosti UN, dok su jednostrane restrikcije Zapada protivzakonite.

Posebno je istaknuto da nijedna evropska država nije osudila "teroristički napad bespilotnim čamcima na tanker 'Arktik metagaz' pod ruskom zastavom."

U ministarstvu veruju da su udar izvele ukrajinske jedinice, čime, kako kažu, Evropa "postaje saučesnik u akcijama kijevskog režima".

"Oni koji žele da Baltičko more pretvore u unutrašnje vode NATO i EU, moraju shvatiti da razbojništvo neće ostati bez naše reakcije“, poručili su iz ministarstva.

Patrušev: Radi se na postavljanju specijalnih sredstava, diplomatija ne daje uvek rezultate!

U nedavnom intervjuu za „Komersant“, predsednik Pomorskog kolegijuma Ruske Federacije, Nikolaj Patrušev, izjavio je da se razmatra mogućnost pratnje ruskih brodova mobilnim vatrenim grupama.

"Trenutno se radi na postavljanju specijalnih sredstava zaštite na brodove, a predviđene su i mere pravljenja konvoja za trgovačke flote brodova Ratne mornarice“, potvrdio je Patrušev.

Prema njegovim rečima, u Rusiji je sve uočljivije da diplomatske i pravne mere ne daju uvek rezultate u borbi protiv kampanje koju Zapad vodi protiv ruskog brodarstva.

O potrebi za obezbeđivanjem trgovačkih brodova ranije se više puta govorilo i u Državnoj dumi.

Mirnov predlagao vojne kompanije

Lider partije "Pravedna Rusija – Za pravdu", Sergej Mironov, još u maju 2025. godine predlagao je angažovanje privatnih vojnih kompanija u ove svrhe.

Mironov smatra da bi pomorske privatne vojske trebalo da se bave pratnjom brodova, procenom bezbednosti luka i obukom posada za slučajeve pokušaja zaplene.