Bliski istok ključa. Dok svet prati rakete i sankcije, postavlja se pitanje koje niko ne sme naglas da izgovori – da li se sprema scenario iz noćne more? Da li bi najveća vojna sila sveta zaista krenula u kopnenu invaziju na Iran, i da li prisutvujemo geopolitičkom ludilu?

Gosti "Pulsa Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku bezbednost, prof. dr Dragan Petrović, Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji, i Sofija Tasić, geopolitička analitičarka.

- Na osnovu uvida u to kako vojni i ratni analitičari u Izraelu to vide, oni su ovaj momenat imali u vidu dok su se pripremali za ovaj rat a oni su se za njega dugo i pripremali.

Pripremanje je trajalo sigurno 20 godina ako ne i više jer su znali da će biti kada tada. Znali su da će se eventualno desiti. Opozicija u Izraelu navela je da se ovo urađeno džabe, odnosno rekli su da se bez potrebe iscrpljuju i izraelska i američka vojska."Treba udariti Karg i to je to, to je srce ekonomije Irana". Posle toga oni ne bi imali novca za finansiranje bilo čega - rekla je Tasić.

Kako kaže, takav potez bi bio izuzetno surov.

- To nije bila prva meta iako su Trampu saveznici rekli da bi možda trebala biti, u Izraelu je malo drugačije i oni odluke donose u saradnji sa svim tajnim i javnim službama Izraela. Što se tiče kopnene ofanzive, ona je veoma moguća i ona će se desiti na ostrvu Karg, čudno je ovo da kažem ali možda bi bilo bolje da se dogodi kopnena ofanziva ako je druga opcija da ne daj bože, nekome padne na pamet da sa ogromnim bombama potopi to ostrvo - objašnjava geopolitička analitičarka Sofija Tasić.

Ona smatra da će se marinci i druge specijalne jedinice eventualno spustiti na tlo Irana.

- Sve je to u cilju da bi našli 400 i nešto kilograma već obogaćenog uranijuma za koji izraelske službe smatraju da se može upotrebiti za pravljenje takozvane prljave bombe. To može biti velika pretnja ako se zaista dogodi, nažalost ta budućnost se pokazuje u surovim vojnim, strateškim i političkim analizama. Ukoliko se to zaista i dogodi onda nas očekuje jedan veoma težak period - dodala je Tasić.

Foto: kurir televizij

"Potrebno je 3 do 5 godina da se nadoknadi šteta koja je izazvana bombardovanjem"

Kapor smatra da Iran sa ogromnom lakoćom može da napravi osvetničku akciju.

- Tih 17% koji su izbačeni iz proizvodnje gasa, za njih je potrebno od 3 do 5 godina kako bi bili nadoknađeni. Zamislite da Iran nastavi da bombarduje, ne samo gasna postrojenja već na primer postrojenja za desalinizaciju vode.

Bahrein će u potpunosti zavisti od desanilizacije vode za sopstveno snabdevanje, ako to bude unišeno, zamislite šta će se desiti sa stanovništvom tamo. Druge države u tom regionu u manjoj ili većoj meri takođe zavise od tih postrojenja - objasnio je Kapor.

Kako kaže, odavno se znalo da postoje potencijalni odgovori Irana koji bi mogli da nanesu znatnu štetu u regionu.

- To je jedan od razloga zbog kojih trenutno određeni delovi nisu napadnuti. Paralelno je da Iran sada izvozi i više nego što je izvozio ranije. Vrlo je indikativno što Bela kuća sada manje komunicira sa specijalnim jedinicama, to nije bilo tako u prošlim administracijama. U Beloj kući trenutno vlada takozvani anti-intelektualizam, on su zamenili dosta ljudi koji su imali iskustva i doveli su ljude koji ga nemaju. Njihov ratni ministar je jedan od primera za to, on je bio voditelj na jednoj desničarskoj televiziji koja je antagonizovala ljude u Americi. Taj čovek se sada pita za vojne akcije - rekao je Kapor.

On tvrdi da će to sa sobom nositi mnoge posledice, objasnio je da anti-intelektualizam u bilo kojoj državi nije zdrav i da posledice njega uvek dolaze na naplatu.

Foto: Kurir Televizija

"Iran ima alternativu"

- Ja imam jednu sasvim drugu teoriju o ovoj situaciji. Specijalne jedinice bi mogle da slete tamo ali mnogo racionalnije bi im bilo da odu na novo groblje Bliskog istoka, uštedeli bi mnogo štete svojim narodima.

To je jedna igra oko vitalnog ostrva koje jeste značajno za Iran ali oni bi 90% svojih resursa mogli da preusmere u drugom pravcu koji se gradi već decenijama, ide preko Pakistana, severno od Irana, preko Turske pa prema Evropi. Izgradili su hiljade i hiljade kilometara tunela kroz koje idu i železničke pruge i putevi - kaže Mihailović.

Foto: Kurir Televizija

Petrović smatra da ima logike u američkim potezima.

- Iranci imaju preko 2000 kilometara obale, sa njihove strane postoje planine i ona je nepristupačna, tu se lako mogu smestiti raketni i artiljerijski sistemi, oni mogu da dobace do Ormuskog moreuza. Iz tog razloga Amerika najverovatnije i planira nešto sa ovim strvom, ono se nalazi na zapadnom delu Persijskog zaliva, u pravcu Kuvajta.

Foto: Kurir Televizija

Tu ima neke logike, ali ja nisam siguran da bi to moglo da bude neka odskočna daska za invaziju. Što se tiče same invazije, ja sam skeptik, mislim da se Amerika polako suočava sa nekim limitima koje nisu očekivali - objašnjava Petrović.

