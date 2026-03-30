Gubitak AVAKS-a predstavlja "ozbiljan udarac za mogućnosti nadzora", rekao je vojni analitičar CNN-a Sedrik Lejton, penzionisani pukovnik američkog vazduhoplovstva koji je leteo na tom tipu aviona.

- To bi moglo da utiče na sposobnost kontrole borbenih aviona i njihovog usmeravanja ka ciljevima ili zaštite od neprijateljskih aviona i raketnih sistema - dodao je.

Fotografije uništenog Avaksa Foto: X printscreen

Najmanje 10 američkih vojnika povređeno u napadu

AVAKS pruža nadzor do 310.000 kvadratnih kilometara bojišta, od zemlje do stratosfere, i decenijama je ključni deo američkih vojnih operacija. Flota od 17 aviona E-3 i godine iskustva u njihovom korišćenju smatraju se velikom prednošću za SAD.

Dramatične fotografije uništenih aviona počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama tokom vikenda. Si-En-En ih je locirao u bazi Princ Sultan upoređujući ih sa satelitskim snimcima od 11. marta koji su prikazivali istu letelicu na istoj lokaciji.

Si-En-En je ranije izvestio da je najmanje 10 američkih vojnika povređeno u napadu na bazu. Niko nije poginuo. Američki avion-tanker je takođe oštećen, rekli su izvori.

"Kvoterbek bojnog polja"

E-3 je i moćan leteći komandni centar i platforma za nadzor. Može istovremeno da prati oko 600 ciljeva, od drugih aviona i raketa do velikih dronova, pa čak i tenkova na bojnom polju.

Posada može da šalje te podatke u realnom vremenu komandantima na zemlji, brodovima na moru ili Pentagonu. Kontrolori u AVAKS-u mogu da usmeravaju lovce presretače ka pretnjama ili da pošalju jurišne avione da podrže snage na zemlji.

Izveštaj Centra za novu američku bezbednost naziva AVAKS "kvoterbekom" bojnog polja, "brzo pružajući kritičnu situacionu svest i koordinaciju u realnom vremenu, transformišući pojedinačne misije u dominantnu silu". Izveštaj ga opisuje kao "nezamenljivu prednost za američke vojne operacije danas i u doglednoj budućnosti".

Kvoterbek je pozicija u američkom fudbalu. Igrači u toj ulozi planiraju i predlažu taktiku drugima.

Piter Lejton, penzionisani oficir australijskog vazduhoplovstva i saradnik Instituta Grifit Azija, objasnio je da prednost letelice leži u brzini otkrivanja pretnji.

- U trenutnom sukobu, E-3 bi mogao da detektuje iranski dron Šahid lansiran sa udaljenosti od 200 milja čak 85 minuta pre radara na zemlji - rekao je on.

Zbog svoje mobilnosti, AVAKS se može brzo rasporediti u krizna područja i teže ga je pogoditi nego fiksne radare na zemlji.

Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja

Analitičari su doveli u pitanje kako su SAD dozvolile da E-3 postane ranjiv na iranski napad.

- Preduzimaju se vanredne mere da bi se zaštitio od neprijateljske vatre dok je u vazduhu. Ponekad ga prate lovci i nikada ne leti iznad neprijateljske teritorije da bi ostao bezbedan - rekao je Lejton. Gubitak E-3 na zemlji nazvao je "ozbiljnim propustom".

Dodao je da napad može ukazivati na to da Iran ima pomoć u identifikaciji ciljeva.

- Rusija je najverovatnije Iranu pružila geografske koordinate i satelitske snimke koji su omogućili precizno određivanje lokacije - naglasio je.

- Napad pokazuje da Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja - napisala je Keli Griko iz Stimson centra. Ona je ukazala na napade na radarske i satelitske komunikacione sisteme u drugim američkim bazama u regionu od početka rata.

- Iran cilja radare koji detektuju pretnje, tankere koji omogućavaju borbenim avionima da lete i AVAKS sisteme koji rukovode borbom. To je vazdušna kampanja prilagođena onome što Iran može realno da izvede. A šteta je stvarna - napisala je.

Prvi avion ušao u službu 1978. godine.

Analitičari su takođe upozorili na veličinu i starost američke flote E-3 i pritisak pod kojim se nalazi zbog rata na Bliskom istoku. Na početku godine, SAD su imale samo 17 ovih aviona, manje od 20 bombardera B-2 koje poseduju, prema podacima FlightGlobal za 2026. godinu.

Avioni su stari i koštaju oko 270 miliona dolara u cenama iz 1998. godine, ili oko 540 miliona dolara danas. Pored SAD, E-3 koriste i Saudijska Arabija, Francuska i Čile, dok NATO ima zajedničku flotu od 14 takvih aviona.

Američko ratno vazduhoplovstvo traži zamenu za svoju staru flotu, ali Pentagon još nije izabrao rešenje, iako su neki prototipovi u razvoju. Američka mornarica koristi sličan, ali manji avion E-2 Hokaj, koji može da poleti sa nosača aviona i koristi se za praćenje udarnih grupa nosača aviona.

Ali Hokaj nije jednostavna zamena za Sentri. Zbog manje veličine, ima manju posadu, a kao turboelisni avion ne može da leti tako visoko, pa njegov radar pokriva manju oblast.