Obaveštajni izvori britanskog lista tvrde da je Teheran "tiho" sklopio ugovor sa Moskvom vredan 515 miliona evra za kupovinu 500 lansera Verba sa 2.500 raketa 9M336.

Smatra se da je barem deo isporučen u januaru, dok je Donald Tramp gomilao armadu u Zalivu.

Obaveštajni analitičari, koji su tražili da ostanu anonimni, kažu da je F-15, koji je oboren u petak, pogođen prenosivim protivvazdušnim odbrambenim sistemom iz zasede.

Ove rakete su efikasne protiv aviona, helikoptera i bespilotnih letelica koje lete na malim visinama.

Imaju domet od oko 5 km, a vođeni su trokanalnim infracrvenim tragačem dizajniranim da poboljša otpornost i smanji ranjivost na toplotne mamce i druge kontramere konvencionalnih borbenih aviona.

Delovi američkog F-15 navodno oborenog u Iranu Foto: screenshot X/clashreport

Američki ministar rata Pit Hegset je prošle nedelje na brifingu u Pentagonu tvrdio da je postignuta "potpuna vazdušna dominacija".

Ali nedavno nabavljeni prenosivi PVO sistemi kratkog dometa mogu da ugroze borbene avione koji sve češće izvode napade na malim visinama na mobilne lansere raketa, konvoje trupa i druge mete.

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp je potvrdio da je drugi američki vazduhoplovac iz oborenog lovca spašen u udaljenom planinskom regionu.

Obojica su se katapultirali na neprijateljsku teritoriju pre nego što je avion udario u zemlju i eksplodirao.

(Kurir.rs/The Sun)

