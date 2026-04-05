Slušaj vest

Najmanje dve osobe su ranjene, uključujući jednu teško, na mestu očiglednog direktnog udara iranske balističke rakete u Haifi.

Hitna pomoć Magen David Adom zbrinjavala muškarca koji je u teškom stanju i bebu koja je lakše povređena, javlja Tajms of Izrael.

Međutim, drugi mediji javljaju da je broj povređenih najmanje četiri.

ILTV Izraeli njuz navodi da je stambena zgrada u Haifi je u opasnosti od rušenja nakon direktnog pogotka balističke rakete iz Irana, navode vatrogasci.

Na mestu događaja izbio je požar, a spasilački timovi deluju u složenim uslovima zbog zabrinutosti da bi ljudi još uvek mogli biti zarobljeni unutra. Do sada su evakuisane četiri povređene osobe.