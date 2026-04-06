IRAN OD NUKLEARNE SILE PRIMIO PREDLOG PREKIDA VATRE S AMERIKOM, ODMAH REKAO "NE" Teheran objavio da je U ZORU UBIJEN šef obaveštajne službe Revolucionarne garde
Danas je 38. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp produžio je rok Teheranu za deblokadu Ormuskog moreuza.
Novi ultimatum, izrečen uz psovke, ističe sutra 20 sati po vremenu u Vašingtonu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji), a Iran je već uzvratio pretnjom odmazde koja će doneti "mnogo veća razaranja" ukoliko snage pod Trampovom kontrolom napadnu civilnu infrastrukturu.
U noćašnjim i jutrošnjim napadima na Iran 34 mrtvih
Al Džazira je objavila da je broj žrtava poslednjih američkih i izraelskih napada na Iran tokom protekle noći i jutros porastao na 34 mrtvih.
Od toga je 23 ljudi ubijeno, uključujući šestoro dece, u pokrajini Teheran, petoro u stambenom naselju u gradu Kom južno od prestonice i šestoro u gradu Bandar-e Lengeh na jugu Irana.
Vazdušni udari na centralni deo Izraela
Izraelski javni medijski servis Kan objavio je na društvenoj mreži X video snimak posledica višestrukih izraelskih vazdušnih udara na područje Guš Dana u centralnom Izraelu.
Navodi se i da je, prema preliminarnim izveštajima, ozbiljno ranjena žena u gradu Petah Tikva.
Izraelska televizija N12 objavila je da je u iranskim napadima na pet gradova centralnog dela zemlje pogođeno 15 lokacija i ranjeno sedmoro ljudi.
Novi iranski napadi na UAE i Kuvajt
Iranska agencija Fars je objavila da su izvršeni novi napadi na lokacije povezane sa SAD u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Kuvajtu.
Iran dobio predlog prekida vatre s Amerikom, odbija da deblokira Ormuski moreuz
Neimenovani visoki iranski zvaničnik potvrdio je Rojters da je Teheran od Pakistana dobio dvostepeni plan prekida vatre s Amerikom i da razmatra predlog.
On je kazao da Iran ipak neće deblokirati Ormuski moreuz u zamenu za "privremeni prekid vatre", pošto SAD nisu spremne za trajni prekid vatre.
- Teheran neće biti primoran da prihvati rokove i donese odluku - dodao je zvaničnik.
Rojters je prethodno objavio da su Iran i SAD dobili dvostepeni plan za okončanje rata između dve zemlje.
Plan uključuje početni prekid vatre pre postizanja konačnog sporazuma o okončanju rata.
- Svi elementi moraju biti dogovoreni danas - rekao je izvor britanske agencije, dodajući da će početni dogovor biti strukturiran kao memorandum o razumevanju i finalizovan elektronskim putem uz posredovanje Pakistana, zemlje koja poseduje nuklearno oružje i jedinog komunikacionog kanala u ovim pregovorima.
Ova vest je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će ciljati kritičnu infrastrukturu u Iranu i "dići u vazduh celu zemlju" ako Teheran ne odblokira Ormuski moreuz do utorka uveče.
Prema predlogu, došlo bi do trenutnog prekida vatre koji bi uključivao deblokadu Ormuskog moreuza, uz 15 do 20 dana potrebnih za finalizaciju šireg rešenja.
Dokument okvirno nazvan "Sporazumom iz Islamabada", uključivao bi regionalni okvir za fukcionisanje moreuza, a završni razgovori licem u lice bili bi održani u Islamabadu.
- Očekuje se da će konačni sporazum uključivati iranske obaveze da ne razvija nuklearno oružje, u zamenu za ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine - rekao je izvor Rojtersa.
Ubijen šef obaveštajne službe Revolucionarne garde
Iranski general-major Sejed Madžid Hademi, šef obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), ubijen je u američko-izraelskim napadima.
Skaj njuz prenosi da je to objavila iranska državna novinska agencija Fars.
U saopštenju IRGC se navodi da je Hademi ubijen u Iranu jutros "u zoru".
- Vreme njegove sahrane biće objavljeno naknadno - piše u saopštenju.
Ni Izrael ni SAD još nisu potvrdili napad.
Agencija povezana sa Revolucionarnom gardom: Aksios je sredstvo Mosada, cilj priče o primirju da Tramp može po treći put odustane od pretnje uništenjem elektrana
Iranska agencija Tasnim, koja je povezana sa Pasdaranom, što je drugi naziv za Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), odbacila je najnovija saznanja Aksiosa o potencijalnom 45-dnevnom primirju, nazivajući taj američki sajt "komunikacionim sredstvom (izraelske obaveštajne službe) Mosada za psihološke operacije".
Prema mediju iz Teherana, cilj objavljivanja ove vesti je pripremanje terena da se "(američki predsednik) Donald Tramp po ko zna koji po redu povuče" od onog što je rekao.
Navodi se da je šef Bele kuće "svestan čvrste odlučnosti Irana da odgovori na bilo kakvu ludost koja se tiče električnih centrala i druge infrastrukture" i da "verovatno nastoji da i po treći put odustane od ove pretnje".
- Ovakva vrsta vesti je možda puštena kako bi se spremili za tako nešto - tvrdi Tasnim.
U izveštaju koji prenosi italijanski list Korijere dela sera naglašava se da je Iran "u više navrata ponavljao da ne prihvata privremene prekide vatre" bez sporazuma o okončanju rata.
- Naši američko-cionistički neprijatelji, koji se nalaze pod ratnim prirtiskom i zbunjeni su, nameravaju da iskoriste priliku koju pruža prekid vatre da bi izašli iz krize oko municije i strateški teške situacije - zaključuje Tasnim.
Saudijci presreli i uništili dronove
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su oružane snage te zalivske zemlje u poslednjih nekoliko sati presrele i uništile dva drona.
Aksios: Pregovori o 45-dnevnom primirju
Pregovori SAD, Irana i posrednika o 45-dnevnom primirju, američki sajt Aksios saznaje da se raspravlja o uslovima dogovora u dve faze.
Iranska mornarica sprema "novi poredak u Persijskom zalivu", naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz u kineskim juanima
Iran je, izgleda, kategorično odbacio zahteve američkog predsednika Donalda Trampa da deblokira Ormuski moreuz, nakon što je šef Bele kuće zapretio uz psovke da će pojačati napade.
Skaj njuz prenosi da je na nalogu na društvenoj mreži X koji se pripisuje mornarici Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavljeno da se "Ormuski moreuz se nikada neće vratiti u pređašnje stanje, posebno za Ameriku i Izrael".
- Mornarica IRGC je u procesu okončanja operativnih priprema za #Najavljeni_plan iranskih zvaničnika za novi poredak u Persijskom zalivu - piše u objavi.
Britanska televizija navodi da se poruka izgleda odnosi na plan koji je odobrio iranski parlament da se nekim brodovima - naplaćuje tranzit kroz moreuza, uz zabranu američkim i izraelskim plovilima da tu prolaze.
"Loljds list intelidžens" je saopštio da Iran već koristi ono što je nazvao režimom "naplatnih kućica", dodajući da su neke brodarske kompanije već vršile plaćanja u kineskoj valuti juanima.
Analitičari su takođe sugerisali da je malo verovatno da će Iran uskoro deblokirati moreuz, jer je to jedino pravo sredstvo prinude koje ima nad SAD.
Netanjuahu: Čestitao sam Trampu zbog pilota, Izrael doprineo spasavanju hrabrog američkog ratnika
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je na društvenoj mreži X da je razgovarao s američkim predsednikom Donaldom Trampom i "lično mu čestitao na smeloj odluci i savršeno izvršenoj američkoj misiji spasavanja oborenog pilota sa neprijateljske teritorije".
- Predsednik je izrazio zahvalnost na pomoći Izraela. Duboko sam ponosan što je naša saradnja van bojnog polja bez presedana i što je Izrael mogao da doprinese spasavanju hrabrog američkog ratnika - napisao je Netanjahu.
Pogođen univerzitet u Teheranu, gust crni dim iznad grada
Tehnološki univerzitet Šarif u Teheranu pogođen je noćas u vazdušnom napadu, što je izazvalo nestanak gasa u delovima iranske prestonice.
Persijski servis BBC izveštava da deluje da su oštećeni određeni delovi univerziteta, uključujući zgradu tehnološkog centra i džamiju u kojoj se nalazi škola.
Snimci objavljeni na internetu prikazuju gust dim koji se diže iz područja u glavnom gradu Irana.
Gradonačelnik okruga u kojem se nalazi univerzitet rekao je da je gas privremeno prekinut zbog napada.
Od početka rata pogođen je niz univerziteta u Iranu, uključujući Teheranski univerzitet nauke i tehnologije i Univerzitet Šahid Behešti.
Na drugoj lokaciji u Teheranu u vazdušnom napadu na stambenu zgradu poginulo je 13 ljudi.
Nafta opet iznad 110 dolara za barel
Cena nafta dostigla je ponovo 110 dolara za barel nakon što je američki predsednik Donald Tramp na društvenim mrežama uputio novu pretnju Iranu uz psovke.
Cena barela nafte tipa Brent prvobitno je porasla za 1,6 odsto na 110,85 dolara, pre nego što je blago pala jutros tokom otvaranja berzi u Aziji.
