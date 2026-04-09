Prva dama SAD Melanija Tramp odbacila je tvrdnje da je povezana sa osramoćenim finansijerom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom u iznenadnom obraćanju u Beloj kući.

- Nikada nisam bila prijateljica sa Epstajnom. Donald i ja smo bili pozvani na iste zabave - rekla je tokom obraćanja večeras i dodala:

- Nisam Epstajnova žrtva. Epstajn me nije upoznao sa Donaldom Trampom. Svog muža sam slučajno upoznala na zabavi u Njujorku 1998. godine.

Ona je rekla prisutnima da je prvi put srela Epstajna 2000. godine i da nije bila svesna njegovih kriminalnih poduhvata. Prva dama je rekla da je godinama na društvenim mrežama videla "lažne slike i izjave" koje je povezuju sa Epstajnom i pozvala je gledaoce da "budu oprezni u vezi sa onim u šta veruju".

Gislejn Maksvel, Donald Tramp, Melanija Tramp, Džefri Epstajn Foto: Shiiko Alexander / Alamy / Profimedia

- Ove slike i priče su potpuno lažne. Nisam svedok niti neimenovani svedok u vezi sa bilo kojim Epstajnovim zločinom. Lažne klevete o meni od zlonamernih i politički motivisanih pojedinaca i entiteta koji žele da nanesu štetu mom dobrom imenu kako bi se finansijski obogatili i politički popeli moraju prestati. Neosnovane laži sa uspehom i nastavite da održavate moju dobru reputaciju bez oklevanja - istakla je.

Tramp pozvao Kongres

U iznenađujućem potezu, Tramp je pozvao Kongres da održi saslušanja sa žrtvama Epstajnovog zlostavljanja.

- Pozivam Kongres da ženama koje su bile žrtve Epstajnovog zlostavljanja obezbedi javno saslušanje posebno usmereno na preživele - dodala je.

Melanija je primetila kako Epstajn nije radio sam i da je nekoliko istaknutih muških rukovodilaca podnelo ostavke kako je skandal postajao sve više politizovan.

Iako to ne znači da je rukovodilac kriv, "i dalje moramo otvoreno i transparentno raditi na otkrivanju istine".

Takođe se osvrnula na imejl koji je poslala Maksvelu, a koji je objavljen u januaru, rekavši da je njen odgovor bio da bude ljubazan i da to ne ukazuje na blisku vezu.

Kurir.rs/Dejli mejl

U tranši sa više od tri miliona dosijea Džefrija Epštajna nalazi se imejl potpisan sa „S ljubavlju, Melanija“ koji izgleda da je adresiran na Gislen Maksvel.