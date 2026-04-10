Rekla je da su sve priče o njenoj vezi sa njim lažne i da Džefri Epstajn nije taj koji ju je upoznao sa Donaldom Trampom.

Poznati stručnjak za govor tela Džudi Džejms analizirala je Melanijine pokrete i zaključila da je u tih nekoliko minuta prva dama pokazala pet ključnih gestova kojima je želela da prenese odlučnost, autoritet i bes.

Prvi znak koji je Džejmsova primetila bio je kada se Melanija probijala do podijuma korakom koji se veoma razlikovao od njenog uobičajenog stila. Melanija je ušla u salu gotovo marširajući. Nosila je strogo sivo odelo sa oštrim linijama i naglašenim ramenima, što je stručnjaka podsetilo na zvanični portret u Beloj kući.

Melanija Tramp tvrdi da nikada nije imala aferu sa Epštajnom

Primetivši Melanijin sledeći potez, Džejms je dodala:

- Ona stoji sa laktovima blago raširenim od torza, stvarajući držanje koje bi signaliziralo samopouzdanje. Ovde se oseća Melanijina odlučnost u kratkom govoru koji je, po njenim uobičajenim standardima, čvrst, empatičan i izgovoren sa snagom, svrhom i autoritetom - rekla je.

Kada je Melanija počela da govori, dala je treći znak. "Obraća se publici stalnim pogledom i stisnutom vilicom dok ih pozdravlja bez osmeha: "Dobar dan" - rekla je Džejmsova.

Njen izbor reči sugeriše bes i autoritet.

Kako govor ulazi u detalje, Melanija pominje Epstajnovu saradnicu Gilejn Maksvel. Kada je porekla bilo kakvu bliskost sa Maksvelovom, Melanija je pogledala gore umesto dole. Govorila je polako i naglašavajući svaku biranu reč, što je Džejmsova protumačila kao znak da su reči "duboko lične i iskreno proživljene".

Konačno, kada je Melanija završila svoj govor, Džejmsova je otkrila peti i poslednji znak koji je koristila da prenese svoju poruku.

Na kraju svoje izjave, ponovo je podigla pogled, pregledala prostoriju snažnim, mirnim pogledom i stisnula usne, gest koji jasno signalizira ogorčenje i bes. Zatim se okrenula na peti i brzo napustila salu istim odlučnim hodom, zaključuje stručnjak za govor tela.

Dok je napuštala govornicu, čuli su se uzvici novinara, dodatna pitanja, ali je Melanija sve to ignorisala.