Prema navodima više međunarodnih medija, novinar Njuzvika pokušao je da dobije komentar od Trampa o ishodu izbora u Mađarskoj i porazu Viktora Orbana, koga je ranije opisivao kao svog saveznika i prijatelja.

Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban

Pitanje je postavljeno dok je američki predsednik izlazio iz helikoptera i kretao se ka Beloj kući.

Na snimku koji je objavljen, vidi se kako novinar pita Trampa za stav o rezultatima izbora, ali američki predsednik nije dao konkretan odgovor. Umesto izjave, Tramp je nastavio da hoda ka ulazu u zgradu, bez zadržavanja, i nije se osvrnuo na pitanje.

Zbog toga, kako navode mediji, nije došlo do zvanične reakcije američkog predsednika niti njegovog tima na izborni rezultat u Mađarskoj.

U međuvremenu, brojni svetski lideri i institucije već su čestitali pobedničkoj stranci Tisa, dok se i dalje čeka zvaničan stav administracije SAD, uključujući potpredsednika i državnog sekretara.

Orbanov poraz nakon 16 godina

Orban je pretrpeo izborni poraz nakon 16 godina na vlasti i čestitao trijumf vođi opozicije Peteru Mađaru, poslaniku Evropskog parlamenta od 2024, godine u kojoj je napustio sve funkcije u vladajućoj partiji Fides i osnovao sopstvenu stranku Tisa.

BBC ocenjuje da sistem upravljanja zemljom kritikovan kao "izborna autokratija" leži u ruševinama nakon što je poražen od 45-godišnjeg bivšeg Fidesovog insajdera koji je ubedio većinu sunarodnika da okončaju takav sistem.

Tisa blizu da osvoji 138 mesta, Fides na oko 55

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

"Uspeli smo. Zajedno smo svrgnuli mađarski režim", kazao je Peter Mađar gomili oduševljenih pristalica na trgu pored Dunava, sa kojeg izveštač britanskog medijskog servisa pruža pogled na veličanstvenu zgradu parlamenta u Budimpešti sa druge strane reke.

Preliminarni rezultati izbora, na više od 98 odsto prebrojanih glasova, pokazuju da je Tisa na put ka osvajanju izvanrednih 138 mesta u tom parlamentu, dok bi Orbanovim Fides imao 55 poslanika, a ultradesničarska Naša domovina šest predstavnika u skupštini.