Slušaj vest

Pobednik na paralamentarnim izborima Peter Mađar je izjavio da Mađarska "ne može da promeni geografiju" kada je reč o energiji, nagoveštavajući mogućnost ukidanja sankcija Rusiji ako se rat u Ukrajini završi. On se zatim osvrnuo na energetiku i naveo da će Mađarska morati da pronađe rešenje za uvoz energenata, uključujući i iz Rusije.

"Rusija će biti tamo, Mađarska će biti ovde. Ali pokušaćemo da diversifikujemo (razgrana, proširi ponudu)."

Dodao je da to "ne znači da želimo da se potpuno odvojimo; već želimo da kupujemo naftu po niskim cenama i na siguran način."

"Ali sa naftovodom Družba i onim što se tamo dešava, videli smo da to ugrožava snabdevanje Mađarske energijom; ono što se dešavalo u Teheranu u Iranu takođe je ugrozilo naše snabdevanje", pa je zaključio da će Mađarska morati da "diversifikuje" izvore.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Zatim je istakao da se nada da će se ruska agresija na Ukrajinu uskoro završiti i da će "Evropa odmah ukinuti sankcije, jer smo susedi Rusije i nije u interesu Evrope da kupuje sirovine po višim cenama, jer to uništava našu konkurentnost."

"Razumeo sam moralna pitanja… ili principe, i štitiću ljudska prava koliko god je moguće… ali nemojmo sami sebi pucati u nogu", rekao je on.

Nema brzog ulaska Ukrajine u EU: "Svi kandidati moraju da prođu ISTI proces!"

Peter Mađar je podržao mađarsko izuzeće iz zajma od 90 milijardi za Ukrajinu i usprotivio se ubrzanom pristupanju EU za Kijev.

Govoreći o Ukrajini, Mađar je rekao da je podržao dogovor o paketu pomoći iz decembra prošle godine, koji je uključivao mogućnost izuzeća za Mađarsku (zajedno sa Češkom i Slovačkom), tako da ne moraju da učestvuju sopstvenim sredstvima.

Naveo je da Mađarska treba da zadrži to izuzeće jer se nalazila u "veoma teškoj finansijskoj situaciji", ističući važnost ponovnog pokretanja priliva sredstava iz EU, za koja je – prilično odlučno – kazao da "pripadaju nama i da ih je dobila svaka druga država članica osim nas".

"Pošto ih nismo dobili, nismo mogli da ih iskoristimo za unapređenje naše ekonomije, pa nismo mogli realno da uzimamo još više kredita", objasnio je on, kritikujući ekonomsku politiku Viktora Orbana.

1/3 Vidi galeriju Zelenski razgovarao o operativnoj situaciji u blizini Pokrovska i njegove okoline sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade Foto: Printskrin Youtube

Dodao je da to pitanje nije trebalo ponovo otvarati, već sprovesti kako je dogovoreno u decembru. Iako nije bilo savršeno, ocenio je da je to ipak bio korak napred jer je približio EU stvarnoj isplati novca Ukrajini, gde je bio hitno potreban.

Zatim se osvrnuo na pitanje pristupanja Ukrajine EU, navodeći da nije podržao "ubrzani put" za Kijev.

"Bilo bi nemoguće da zemlja koja je u ratu bude primljena u EU", rekao je on.