Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ga ne brine poraz Viktora Orbana u Mađarskoj i da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Mađar.

- Mislim da će dobro obavljati posao, on je dobar čovek - rekao je Tramp novinaru ABC njuza.

Tramp je novinaru rekao i da ne zna da li bi bilo drugačije da je on lično otišao u Mađarsku umesto potpredsednika Džej Di Vensa da učestvuje u kampanji Orbana.

Američki predsednik Džej Di Vens u poseti Mađarskoj, dočekao ga šef diplomatije Peter Sijarto, sastaće se sa premijerom Viktorom Orbanom

- Značajno je zaostajao. Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je, ipak, dobar čovek - naveo je Tramp.

Tramp je podržao Orbana uoči izbora, a prošle nedelje je čak kratko govorio na njegovom predizbornom mitingu u Mađarskoj, kada ga je Vens pozvao telefonom sa bine.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Pobeda Petera Mađara

Peter Mađar i njegova opoziciona stranka Tisa ostvarili su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koje je s velikom pažnjom pratila cela Evropa.

Njihov trijumf označava značajan preokret na evropskoj političkoj sceni.

Peter Mađar, lider mađarske opozicione stranke Tisa i najveći rival premijera Viktora Orbana

Posle 16 godina neprekidne vlasti Viktora Orbana, Mađarska ulazi u novu političku fazu koja bi mogla da utiče na odnose zemlje sa Evropskom unijom, ali i Rusijom.