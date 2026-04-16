Slušaj vest

SAD će narednih dana poslati hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok, piše američki list Vašington post pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD.

Oni su Vašington postu rekli da administracija predsednika Trampa uporedo sa blokadom Ormuskog moreuza i pregovorima sa Iranom razmatra mogućnost dodatnih napada ili kopnenih operacija, ako se krhko primirje ne održi.

Na nosaču aviona "Džordž H. V. Buš" i brodovima u njegovoj grupi, koja je nedavno krenula ka Bliskom istoku, nalazi se 6.000 vojnika.

USS Džordž Buš

Nosač ne ide ka Mediteranu, već zaobilaznim putem oko Afrike, kako bi izbegao napade jemenskih pobunjenika Huta, koje Iran podržava.

Krajem aprila, u region bi trebalo da stigne i desantna grupa predvođena brodom "Bokser", u kojoj ima oko 4.000 vojnika.

Blizu Irana se već nalaze dve grupe brodova sa nosačima aviona "Abraham Linkoln" i "Džerald Ford", i one su već učestvovale u ratu sa Iranom.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaPONOVO AMERIČKI NAPADI NA ČAMCE U PACIFIKU I PONOVO IMA UBIJENIH! Sumnjali na transport droge! (VIDEO)
PlanetaTRAMP RAZMIŠLJA O ŠOKANTNOM POTEZU: Predsednik SAD razmatra povlačenje dela američkih trupa iz Evrope!
PlanetaBRUTALNE BORBE NA IRANSKOM TLU! Prvi snimci žestokog sukoba između američkih specijalaca i milicije Basidž tokom akcije spasavanja pilota SAD! (VIDEO)
PlanetaTRAMPOV ULTIMATUM IRANU: Ako ne bude dogovora, dižemo im celu zemlju u vazduh! Teheran: Ako to uradi, gađaćemo SVE identično što je u vlasništvu SAD! (VIDEO)
