Američka influenserka Ešli Robinson preminula je prošle nedelje dok je bila na odmoru na Zanzibaru, a okolnosti njene smrti obavijene su velom misterije.

Robinson (31), poznata na društvenim mrežama kao Ešli Džene, bila je na putovanju sa svojim dečkom Džoom Mekanom, koji ju je zaprosio samo nekoliko dana ranije.

Lokalni zvaničnici su potvrdili da je Mekanov pasoš oduzet, a njena smrt 9. aprila izazvala je talas sumnje na društvenim mrežama, izveštava Gardijan.

Porodica traži odgovore, sumnjaju na njenog dečka

Porodica Robinson traži odgovore o smrti svoje ćerke.

U saopštenju objavljenom u nedelju, rekli su da je putovanje trebalo da bude "jedno od najsrećnijih", ali umesto toga, Ešli je "pronađena bez svesti u hotelskoj vili i odvedena u bolnicu, gde je nekoliko sati kasnije proglašena mrtvom".

"Čitav ovaj gubitak deluje nestvarno. U jednom trenutku je slavila ljubav i život u svom prepoznatljivom stilu, a u sledećem je nestala. Iznenada, neodgovorena pitanja i udaljenost od kuće učinili su ovu tragediju još težom za našu porodicu", navodi se u saopštenju.

Prema pisanju BBC, roditelji preminule influenserke rekli su da su razgovarali sa Mekenom 11 sati nakon incidenta za kojeg se veruje da je doveo do njene smrti, ali bez navođenja mnogo detalja. On im je tada rekao da je Ešli dobro.

Kasnije je hotel Zuri Zanzibar, gde je par odseo, obavestio porodicu o njenoj smrti.

Hotel je za BBC rekao da sarađuju sa vlastima i ambasadom SAD. Porodica je za TMZ rekla da ih Mekan nije kontaktirao od tog prvog poziva.

Oprečne informacije i istraga

Zabuna oko njene smrti je od tada samo porasla. Policija Zanzibara je prvobitno izvestila, kako je objavio lokalni medij Mvanači, da je 31-godišnja Robinson pokušala da izvrši samoubistvo.

Šef policije za region Severna Ungudža na Zanzibaru, Benedikt Mapudžira, rekao je za BBC da se par navodno nije slagao, što je dovelo do toga da ih je uprava hotela Zuri Zanzibar smestila u odvojene sobe.

Međutim, u izjavi za BBC, hotel nije potvrdio detalje koje je iznela policija. Mapudžira ​​je rekao da je slučaj prijavljen kasno prošle srede, nakon što je osoblje hotela obavestilo policiju zbog sumnje da je gošća bila samoubilačka.

"Robinson je te noći hitno prebačena u bolnicu na lečenje, ali je preminula sledećeg dana", rekao je on.

Hotel Zuri Zanzibar je u saopštenju za BBC naveo da je duboko ožalošćen "tragičnim incidentom u koji je umešan jedan od naših gostiju". Potvrdili su da sarađuju sa vlastima i ambasadom SAD, ali su odbili dalje komentare, pozivajući se na privatnost i integritet istrage.

Stejt department u Vašingtonu potvrdio je smrt američkog državljanina na Zanzibaru i izrazio saučešće, dodajući da administracija "nema veći prioritet od bezbednosti i sigurnosti Amerikanaca".

Roditelji Ešli Robinson rekli su da sarađuju sa vlastima dok se istraga nastavlja.

Samo nekoliko dana pre smrti, Robinson je objavljivala fotografije i snimke sa svojih putovanja na društvenim mrežama, uključujući posetu zoološkom vrtu u regionu Kilimandžara.