Hirurg sa Floride, optužen da je pacijentu uklonio pogrešan organ,što je dovelo do njegove smrti na operacionom stolu, sada se suočava sa optužbom za ubistvo iz nehata drugog stepena.

Dr Tomas Šaknovski, koji je u ponedeljak priveden u Miramar Biču, navodno je uklonio jetru Vilijamu Brajanu(70) umesto slezine tokom operacije u bolnici Ascension Sacred Heart Emerald Coast na Floridi u avgustu 2024. godine.

Bolovi u stomaku

Brajan iz Alabame bio je na odmoru sa suprugom Beverli, koja radi u zdravstvu, kada je počeo da oseća bolove u stomaku na levoj strani tela. U početku je odbio savet da se podvrgne operaciji uklanjanja slezine jer je želeo da ode kod svog lekara kod kuće, ali je pristao na to kada je bol postao prejak.

Međutim, osoblje operacione sale je navodno izrazilo zabrinutost zbog sposobnosti dr Šaknovskog da sprovede "komplikovanu" proceduru, a u izveštaju o incidentu se takođe navodi da je operacija obavljena sa ograničenim medicinskim timom zbog nedostatka osoblja u to doba dana.

Vilijams Brajan Foto: Facebook

Fatalna greška tokom operacije

Prema kancelariji šerifa okruga Volton, lekar je potom uklonio Brajanu jetru umesto slezine tokom laparoskopske operacije, što je rezultiralo "katastrofalnim gubitkom krvi i smrću pacijenta na operacionom stolu". Šaknovski je tvrdio da je Brajan patio od aneurizme slezinske arterije koja je pukla, prvobitno govoreći istražiteljima da je uspeo da kontroliše aneurizmu, ali je kasnije priznao da nije bio u stanju.

Kao rezultat toga, navodno je odlučio da izvrši splenektomiju (vađenje slezine) kao poslednji pokušaj da zaustavi krvarenje, nakon što je pacijent bio u srčanom zastoju 15 minuta. U izveštaju se navodi da je Šaknovski rekao da je ispalio heftalicu "naslepo u abdomen" da bi zatvorio navodnu aneurizmu i "uklonio organ za koji je verovao da je slezina", prema Dejli mejlu.

Hirurg Tomas Šaknovski Foto: Linkedin

Šok u sali: "To nije slezina, to je jetra"

Dodaje se: "Osoblje u operacionoj sali je kasnije videlo jetru na stolu i bilo je šokirano kada im je dr Šaknovski rekao da je to slezina".

Autopsija je kasnije otkrila da nema dokaza da je Brajan pretrpeo aneurizmu, a medicinski veštak je izjavio da je umro nakon što mu je Šaknovski secirao donju šuplju venu - najveću venu u telu.

Upravo je to dovelo do krvarenja koje je prouzrokovalo njegovu smrt, navodi se u izveštaju.

Vilijam Brajan sa svojom porodicom Foto: Facebook

Jasne razlike između organa

Takođe su istaknute razlike između slezine i jetre, objašnjavajući da je organ uklonjen iz Brajanovog tela težio 2.106 grama. Dodaje se da bi čak i uvećana slezina težila samo oko 400-500 grama, što je četvrtina veličine normalne jetre.

Jetra se nalazi direktno iznad želuca, dok je slezina pričvršćena za njegovu gornju stranu. Povezane su sistemom portalne vene, mrežom koja prenosi krv kroz gastrointestinalni trakt nazad do srca.

Hirurg Tomas Šaknovski Foto: Walton County Sheriff’s Office

Beverlijev advokat Džo Zarzaur rekao je lokalnom kanalu WKRG: "U osnovi, on se predstavlja kao heroj koji pokušava da spase život ovog čoveka. Kada razmislite o tome duže od dve sekunde, znate da to nije istina".

Hirurgu oduzeta licenca

Šaknovskom je licenca oduzeta u novembru 2024. godine od strane državnog hirurga Džozefa Ladapoa zbog "ponovljenih teških hirurških grešaka koje su rezultirale značajnom štetom" za Brajana i druge pacijente.

Njegova porodica je prethodno podnela tužbu protiv strana umešanih u slučaj, uključujući bolnicu i GenesisCare USA sa Floride.

"Ovaj srceparajući gubitak je razorio porodicu Vilijama Brajana i tražimo pravdu za ovu besmislenu tragediju", rekao je tada Zarzaur.

Beverli je takođe izjavila da želi da Šaknovski – kome je zabranjeno da se bavi medicinom u Alabami i Floridi – bude osuđen, kako bi mu se sprečilo da radi negde drugde.