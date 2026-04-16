Jedan čovek je poginuo, a 21 osoba je povređena u sudaru putničkog voza i kamiona na jugozapadu Slovačke.

Kabina mašinovođe je potpuno uništena, pokazuju fotografije vatrogasaca koje je u četvrtak objavila novinska agencija TASR.

Mašinovođa je poginuo na licu mesta na pružnom prelazu na obodu grada Dunajska Streda.

Sudar voza i kamiona u Slovačkoj Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Vatrogasci su saopštili da je 21 putnik povređen u regionalnom ekspresnom vozu kojim upravlja privatna železnička kompanija, ali da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Policija je zatvorila i železničku prugu i put kako bi očistila mesto nesreće.

Sudar je izazvao iskliznuće voza iz šina, a dizel lokomotiva je toliko oštećena da je curilo gorivo.

Policija istražuje uzrok nesreće.

Državna kompanija za železničku infrastrukturu saopštila je da iako pružni prelaz nije imao rampu, bio je obezbeđen semaforima.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustiteHrvatskaTRAGEDIJA NA GRADILIŠTU! Pala dizalica, jedan radnik poginuo, drugi povređen
Gradilište građevina (29).jpeg
PlanetaVAGON NA ROLERKOSTERU U BEČU ISKOČIO IZ ŠINA Drama na Prateru, ima povređenih
shutterstock_2672449943.jpg
PlanetaHOROR NA KANARSKIM OSTRVIMA! Autobus sa turistima strušio se u provaliju, ima mrtvih i povređenih (FOTO)
x03 EPA Ramon De La Rocha.jpg
HrvatskaTOP RASKOMADAO ČOVEKA! Jeziva nesreća tokom praznika u Hrvatskoj: Nije hteo da opali, onda je usledila jeziva scena
111.jpg