Mađarska, ne tako velika država u Srednjoj Evropi, sa manje od deset miliona stanovnika, bez nuklearnog naoružanja i zemlja koja ne spada među najuticajnije u Evropskoj uniji, privukla je veliku svetsku pažnju pred izbore održane 12. aprila.

Najmoćnije države sveta pratile su razvoj situacije, a Viktoru Orbanu, koji je sa svojom partijom Fides pretrpeo poraz, nije pomogla ni otvorena podrška predsednika SAD Donalda Trampa, niti to što je bio favorit ruskog predsednika Vladimira Putina.

Peter Mađar, lider Tise, tokom kampanje je „prepešačio“ Mađarsku uzduž i popreko, što mu je donelo ubedljivu dvotrećinsku pobedu - 138 od ukupno 199 mandata i blizu tri miliona glasova, uz izlaznost od oko 80 odsto.

Kako će novi premijer Mađar trasirati buduću politiku bila je tema emisije „Usijanje“ na Kurir televiziji, gde su gosti bili: Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, i Marko Matić, Centar za odgovorne medije.

Izbori u Mađarskoj i podrška Orbanu

Da li su 12. aprila građani Mađarske glasali za ili protiv, odnosno da li su nužno glasali za Petera Mađara ili su glasali protiv Orbana?

- Peter Mađar je imao dobru kampanju, nevezano za to što je obišao Mađarsku uzduž i popreko. Njega su praktično doveli na vlast, ako isključimo Brisel koji ima dominantan i najvažniji uticaj, što mi se apsolutno ne dopada, ali je činjenica. Osim Brisela, na vlast su ga doveli i desno orijentisana građanska klasa, ne ruralna, nego urbana, kao i omladina - kaže Dimitrijević.

Zašto je Tisa odnela pobedu

Matić je još pre nekoliko meseci prognozirao da će na izborima pobediti Mađar, navodeći da je svoj sud izneo na osnovu dubinskih političkih analiza i političkog procesa u Mađarskoj. Kako kaže, procena je zasnovana na kredibilnim i neutralnim agencijama koje su pokazivale da je rejting Tise iznad Fidesa i da se razlika stabilno povećava:

- Dakle, bilo je jasno da će Tisa odneti pobedu, ali nije moglo da se predvidi da će to biti dvotrećinska većina. Trend je jasno pokazivao da ide u suprotnom smeru i da Orban neće moći da zaustavi taj proces niti da sačuva svoju političku poziciju. Analize su ukazivale da sve ide u tom pravcu - kaže Matić.

Uspon Mađara

Darko Obradović komentarisao je greške Viktora Orbana u poslednjem periodu, zbog kojih su mu Mađari u velikom broju okrenuli leđa, kao i razloge zbog kojih je Peter Mađar privukao birače i osvojio oko tri miliona glasova:

- Peter Mađar se približio politici realnog života.On je probio led tako što je otvorio veliku aferu i pokrenuo javnu raspravu povodom zlostavljanja dece i pomilovanja osuđenih za ta dela, što je bio okidač. Potom je iskoristio nezadovoljstvo koje je tinjalo - to su ona sitna nezadovoljstva koja se obično izgovaraju u kafani, tiho, jer ljudi procenjuju da nije mudro javno istupati. Mađar je probudio taj sloj, počeo da okuplja ljude oko sebe i to je ta politika realnog života - kaže Obradović i dodaje:

- S druge strane, Orban je govorio o temama koje nemaju veze sa svakodnevnim životom u Mađarskoj. Dakle, građane Mađarske ne zanimaju velike političke teme kada nemaju ni novih 17 milijardi evra iz Evrope.

Matić se nadovezao na komentar Obradovića:

- Ovde je došlo do sudara dva populizma. Jedan je bio suverenizam koji je zastupao Orban, uz poruku: "Nudim vam stabilnost" – to je populizam stabilnosti. Drugi je bio populizam pravde: "Vratićemo pravdu običnom čoveku", i taj drugi je prevladao. Zašto? Zato što su njegovi glasači bili više motivisani.

Da li sledi "čišćenje" i šta može biti kamen spoticanja

Obradović ocenjuje da Mađar ima veliku političku priliku i da bi, ukoliko odblokira sredstva iz Brisela u vrednosti od oko 17 milijardi evra iz strukturnih fondova, kao i dodatnih oko 15 milijardi kroz program SAFE namenjen jačanju evropskih odbrambenih kapaciteta, to moglo dovesti do jačanja industrije i otvaranja novih fabrika u Mađarskoj.

Zatim zaključuje da će vreme pokazati koliko je Mađar zaista snažan u praksi, kao i da li će mu sistem iznutra pružiti otpor ili ne, uz ocenu da on, kao i svaka vlast, sprovodi promene kroz "čišćenje" struktura uticaja.

