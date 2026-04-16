Predsednik SAD Donald Tramp napisao je na mreži "Truth" da su Liban i Izrael postigli dogovor o prekidu vatre.

Kako je Tramp naveo, reč je o desetodnevnom primirju.

"Upravo sam imao odlične razgovore sa visokopoštovanim predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom.

Ova dva lidera su se složila da će, kako bi postigli MIR između svojih zemalja, formalno započeti desetodnevno PRIMIRJE u 17 časova po istočnoameričkom vremenu (u 23.00 sata po srednjeevropskom vremenu). U utorak su se dve zemlje prvi put posle 34 godine sastale ovde u Vašingtonu, sa našim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Naložio sam potpredsedniku Dž. D. Vensu i državnom sekretaru Rubiu, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba, Denom Razinom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni MIR. Bila mi je čast da rešim 9 ratova širom sveta, a ovo će biti moj 10., pa hajde da to URADIMO! napisao je Tramp.

Tramp pozvao Netanjahua i Auna u Belu kuću

U drugoj objavi na Truth Social-u, pošto je objavio primirje između Izraela i Libana, Tramp je rekao da će pozvati lidere obe zemlje u Vašington na razgovore.

„Pozvaću izraelskog premijera Bibija Netanjahua i libanskog predsednika Žozefa Auna u Belu kuću na prve ozbiljne razgovore između Izraela i Libana od 1983. godine, što je veoma dug period“, napisao je.

Dodao je da obe strane žele mir i da veruje da će se to „brzo dogoditi“.

Gnev u Izraelu

Prekid vatre između Libana i Izraela koji je ranije danas objavio predsednik SAD Donald Tramp objavljen je bez izraelskog odobrenja, javlja izraelski novinar Amičaj Stajn.

Izvori kažu da je pakistanski feldmaršal Asim Munir pozvao Trampa u ime Irana i primorao ga da proglasi prekid vatre pred novu rundu pregovora u Islamabadu.

U Izraelu vlada bes pošto je Tramp objavio prekid vatre u Libanu pre nego što je izraelski kabinet glasao o tome, javlja izraelski Kanal 12.

Objavljivanje vesti od strane američkog predsednika se vidi kao novo poniženje za Izrael, jer ni vlada ni deo javnosti nisu želeli da rat sada prestane.

Trampova objava usledila je u trenutku kada su izraelske snage još uvek na terenu u Libanu i nastavljaju da napadaju mete u toj zemlji.

Prema pisanju lista Harec, vojska je bila spremna da prekine vatru večeras, ali je objava ipak iznenadila mnoge jer je stigla pre nego što su sami Izraelci mogli da je objave.