Pakistanski premijer Šehbaz Šarif stigao je u ponedeljak u Dohu na razgovore sa rukovodstvom Katara, dok se intenziviraju napori za pokretanje nove runde razgovora između Sjedinjenih Država i Irana usmerenih na okončanje sukoba.

Poseta dolazi usred krhkog primirja i znakova oživljavanja diplomatskih kontakata između Vašingtona i Teherana, što odražava širi pritisak da se smire tenzije na Bliskom istoku .

Američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da bi se razgovori mogli održati u narednim danima, moguće u Pakistanu, dok je generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao da je „vrlo verovatno“ da će se razgovori nastaviti. Šarifova poseta Kataru sledi nakon putovanja u Saudijsku Arabiju i prethodi sastancima u Turskoj, dok Islamabad nastavlja svoje posredničke napore kako bi obezbedio drugu rundu razgovora između dve strane

Višeslojna medijacija

Pakistanski posrednički napori se odvijaju na nekoliko nivoa. Istovremeno sa Šarifovom posetom, načelnik pakistanske vojske Asim Munir otputovao je u Teheran na razgovore koje su zvaničnici opisali kao deo kontinuiranog napora za održavanje dijaloga. Munir se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, a obe strane su naglasile potrebu da se izbegne dalja eskalacija.

Islamabad je već bio domaćin direktnih razgovora između američkih i iranskih zvaničnika koji su završeni bez sporazuma. Sada nastoji da obezbedi drugi krug pre isteka trenutnog primirja, u vremenskom okviru koji zvaničnici vide kao sve kraći vremenski okvir za diplomatiju.

Pregovori u Dohi i zabrinutost zemalja Zaliva

U Dohi, Šarif je vodio razgovore koji su obuhvatali regionalnu koordinaciju, pri čemu je Katar ostao ključni, mada oprezan, akter u posredničkim naporima. Tokom sastanka, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i Šarif su razgovarali o deeskalaciji tenzija, a Doha je signalizirala podršku ulozi Pakistana u održavanju dijaloga između Vašingtona i Teherana.

Razgovori su takođe istakli rastuću zabrinutost među zemljama Persijskog zaliva u vezi sa protokom energije i pomorskom bezbednošću. Razgovori su usledili nakon telefonskog razgovora između emira Al Tanija i Trampa o uticaju sukoba na globalna energetska tržišta i lance snabdevanja.

Ranije tokom turneje, Šarif se u Džedi sastao sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, a planirano je da prisustvuje i Diplomatskom forumu u Antaliji, u Turskoj, gde se očekuje da će se sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Pritisak za nastavak pregovora dolazi u trenutku kada se pritisak na Teheran nastavlja, uključujući i američku pomorsku blokadu iranskih luka. Obe strane su signalizirale da kanali komunikacije ostaju otvoreni, što povećava mogućnost nastavka pregovora uprkos ključnim razlikama koje ostaju nerešene.