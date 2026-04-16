Odlazeći premijer obećao da će nastaviti sa radom i da počinje nacionalni otpor

Viktor Orban i Fides–KDNP izgubili su parlamentarne izbore u nedelju.

Njihov protivnik, Tisa, koji se pojavio pre dve godine, prekinuo je 16-godišnji period vladavine.

Viktor Orban je u izbornoj noći, kada je prebrojana otprilike polovina glasova, priznao poraz.

Od tada se oglasio samo u jednom kratkom videu upućenom biračima svoje stranke na Fejsbuk stranici, obećavši da će nastaviti sa radom i da počinje nacionalni otpor.

Svi se pitaju šta je, sada odlazeći mađarski premijer podrazumevao pod nacionalnim otporom. Već je izvesno da će početkom maja biti formirana nova vlada, predsednik republike Tamaš Šujok poverio je mandat za sastavljanje vlade Tisi, a premijer će biti Peter Mađar. Ali šta će učiniti Viktor Orban, koji posle 16 godina prvi put ponovo mora da se bavi politikom iz opozicije? To je otkrio u intervjuu na Youtube kanalu Patriota

Viktor Orban je na pitanje postavljeno na početku intervjua izjavio da brojke jasno pokazuju razmere poraza, da je to bio nedvosmislen poraz, velikih razmera.

"Što se tiče posledica, to znači da je potrebno učiniti više nego promeniti jednu ili dve pozicije. Nedovoljno je ko će podneti ostavku, potrebna je potpuna obnova, mađarska desničarska zajednica ne može da nastavi kao do sada. Potpuna reorganizacija, ponovno formiranje, nastanak mnogih novih pokreta, lider Fidesa mora da pokaže da se na njega može računati", rekao je Viktor Orban.

Zbog čega žali?

Odgovarajući na pitanje zbog čega žali, odlazeći premijer Mađarkse je rekao: "Paks 2", misleći na projekat proširenja jedine mađarske nuklearne elektrane u mestu Paks.

"To je trebalo mnogo ranije izgraditi i tada mađarska privreda ne bi bila u ovako velikim problemima. To je bio neuspeh vlade", rekao je Orban.

Orban je potom i otkrio kada je na dan izbora shvatio da je "u problemu".

"Kod prvih delimičnih podataka o izlaznosti. Kampanja Fidesa zasnivala se na tome da će izlaznost biti uobičajena, ali se videlo da nije, da mnogo više ljudi glasa i da sav taj porast ide protiv Fidesa", rekao je on.

Upitan šta je osećao Viktor Orban je rekao samo jedno: "Bol i prazninu".

"U nedelju više bol, u ponedeljak i prazninu. Od tada sam na radnoj terapiji, trudim se da tu prazninu oteram ili ispunim", rekao je Viktor Orban.

Nacionalnom taboru je poručio da Bog čuva Mađarsku. Nabrojao je probleme i opasnosti o kojima je govorio i u kampanji - energetsku krizu, rat - i dodao da nije izvesno da li će nova vlada moći da ih rešava jednako dobro kao vlada Fidesa.

Onima koji su glasali za Fides rekao je da su dobro odlučili i da budu ponosni na svoju odluku.

"Neka svako pokuša da prevaziđe bol, da oseti da pripada zajednici od 2,3 miliona ljudi kojoj je važna otadžbina i koja želi da joj služi, čak i kada ova strana nije na vlasti. Neka budu ponosni uprkos porazu. Poraz treba podneti dostojanstveno, sa svešću da smo doneli ispravnu odluku. Mogu da nas slave, da nam se rugaju i dobacuju, ali to treba podneti dostojanstveno, jer znamo da smo dobro odlučili, da smo u pravu i da imamo rezultate koje smo uspeli da odbranimo", rekao je Orban.

On je rekao i da time ne želi da kaže da je više od tri miliona drugih ljudi loše odlučilo.

"Želim im da im se ispuni nada da će dobiti bolju vladu. Mi nikada nećemo navijati protiv svoje zemlje. Sada se raduju i slave, šta drugo i raditi posle pobede. Videćemo šta će se od njihovih nada ostvariti", rekao je Viktor Orban.