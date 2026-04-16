SAD su otkrile detalje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Libana.

Prekid vatre trebalo bi da traje deset dana.

Kako su naveli iz Stejt Departmenta, desetodnevni prekid borbi, koji je počeo večeras u 23.00 časa po srednjeevropskom vremenu, može biti produžen ako bude napretka u pregovorima o postizanju trajnog mirovnog sporazuma i ako Liban "efikasno pokaže svoju sposobnost da potvrdi svoj suverenitet".

Predsednik SAD Donald Tramp je objavio primirjeposle razgovora održanih u Vašingtonu ove nedelje.

Izrael se nije borio sa samim Libanom, već sa militantnom grupom Hezbolah, koju podržava Iran, unutar Libana.

U saopštenju za koje SAD kažu da su se Liban i Izrael složili, postoji odredba koja Izraelu dozvoljava da se brani "u bilo kom trenutku, od planiranih, neposrednih ili tekućih napada".

Hezbolah je rekao da će odgovoriti na sve napade Izraela.

Ali, Izrael "neće izvoditi nikakve ofanzivne vojne operacije protiv libanskih ciljeva, uključujući civilne, vojne i druge državne ciljeve", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

