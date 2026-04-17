Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je danas da Kuba ne želi vojnu agresiju Sjedinjenih Država, ali da je spremna da se bori ako do nje dođe.

On je to rekao na okupljanju stotina ljudi povodom 65. godišnjice proglašenja socijalističkog karaktera Kubanske revolucije, piše AP.

„Ovo je izuzetno izazovan trenutak koji, kao i 16. april 1961. godine, zahteva od nas još jednom da budemo spremni da se suočimo sa ozbiljnim pretnjama, uključujući vojnu agresiju. Mi je ne želimo, ali je naša dužnost da se pripremimo da je izbegnemo i, ako je neizbežna, da je pobedimo“, rekao je Dijaz-Kanel. Njegov govor dolazi u vreme pojačanih tenzija između dve zemlje i produbljivanja krize na Kubi, koja je rezultat energetske blokade SAD.

Trampove pretnje i američki zahtevi

Ranije ove nedelje, američki predsednik Tramp je rekao da bi se njegova administracija mogla fokusirati na Kubu nakon što se završi rat sa Iranom. „Možda ćemo čak i svratiti do Kube kada završimo sa ovim“, rekao je Tramp, opisujući ostrvo kao „propalu naciju“ i „zemlju koja je užasno loše upravljana dugo vremena“.

Tramp je ranije pretio da će intervenisati na Kubi, slično kao početkom januara kada je američka vojska napala Venecuelu i zaustavila ključne isporuke nafte iz te južnoameričke zemlje. Nekoliko nedelja kasnije, zapretio je carinama svakoj zemlji koja bi prodavala ili isporučivala naftu Kubi.

I Tramp i američki državni sekretar Marko Rubio, čiji su roditelji emigrirali iz Kube pedesetih godina prošlog veka pre revolucije, opisuju kubansku vladu kao neefikasnu i represivnu. Među zahtevima SAD za ublažavanje sankcija su prekid političke represije, oslobađanje političkih zatvorenika i liberalizacija posrnule ekonomije ostrva.

Diaz-Kanel: Kuba je zemlja pod opsadom

Dijaz-Kanel je optužio američke zvaničnike da pokušavaju da stvore „narativ“ bez ikakvog opravdanja.

„Kuba nije propala zemlja. Kuba je zemlja pod opsadom. Kuba je zemlja koja se suočava sa višedimenzionalnom agresijom: ekonomskim ratom, povećanom blokadom i energetskom blokadom“, rekao je Dijaz-Kanel, koji je bio glavni govornik na sastanku.

„Kuba je ugrožena zemlja koja se ne predaje. I uprkos svemu. I zahvaljujući socijalizmu. Kuba je zemlja koja se opire, stvara i, nemojte se zavaravati, zemlja koja će pobediti“, dodao je.

I Kuba i SAD su potvrdile da su u pregovorima o rešavanju tenzija, ali nisu objavljeni nikakvi detalji.

Produbljivanje krize i humanitarne situacije

Kubanski predsednik je takođe podsetio na dostignuća revolucije i njenog sistema socijalne zaštite, poput besplatnog obrazovanja koje je stvorilo hiljade stručnjaka, od kojih su mnogi ipak odlučili da emigriraju zbog ekonomske krize.

Naftni embargo koji je uveo Tramp pogoršao je već teške uslove izazvane petogodišnjom ekonomskom krizom, pandemijom bolesti COVID-19 i pooštravanjem američkih sankcija usmerenih na pritisak na promenu političkog modela na ostrvu.

Stručnjaci upozoravaju na moguću humanitarnu krizu. Mere koje sprečavaju ostrvo da nabavlja naftu od dobavljača iz Venecuele, Meksika i Rusije pogoršavaju već loše životne uslove stanovništva, koji uključuju dugoročne nestanke struje i nestašicu goriva.

Havanskim skupom obeležena je 65. godišnjica istorijskog govora pokojnog lidera Fidela Kastra tokom jedne od kriza sa Sjedinjenim Državama. Taj trenutak je postavio ideološki kurs za karipsku naciju i njeno protivljenje hegemoniji Vašingtona na kontinentu.