- Borci će držati prst na obaraču, jer su oprezni zbog izdaje neprijatelja - navela je ta grupa u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio, stupio je na snagu u četvrtak u 23 časa po srednjoevropskom vremenu.

Libanski predsednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je sinoć stupilo na snagu.

