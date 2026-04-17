Novi američki stelt bombarder sposoban da lansira nuklearne projektile bilo gde u svetu poleteo je u nebo. U pitanju je "B-21 Rejder", čija se vrednost procenjuje na skoro 700 miliona dolara, a sada je prvi put fotografisan tokom dopune goriva.

Snimci testova dopunjavanja gorivom u vazduhu predstavljaju redak uvid u letelicu koja je još u fazi ispitivanja, prenosi britanski Teelgraf.

Očekuje se da će ući u upotrebu sledeće godine, a B-21 će biti najnapredniji stelt bombarder na svetu i zameniće B-2 Spirit, koji je u službi već gotovo 30 godina.

Fotografije koje je objavilo američko ratno vazduhoplovstvo prikazuju B-21 Raider kako leti iznad planina na nepoznatoj lokaciji, dok ga prati "KC-135 Stratotanker".

Kako se vrši dopunjavanje gorivom u vazduhu?

Dopunjavanje gorivom u vazduhu od ključne je važnosti u potencijalnom sukobu, jer omogućava floti da značajno poveća svoj domet, što se pokazalo tokom američkih vazdušnih udara na Iran.

Da bi se izvršilo dopunjavanje gorivom u vazduhu, tanker leti ispred letelice dok iza sebe spušta cev za gorivo. Avion kome je potrebno gorivo zatim prilazi sa sondom i povezuje se sa crevom.

Sve se to odvija pri brzinama od više stotina kilometara na sat.

B-21, koji proizvodi kompanija "Northrop Grumman" sa sedištem u Virdžiniji, nije bio dopunjavan gorivom tokom testa, već je bombarder sarađivao sa tankerom u okviru "leta u bliskoj formaciji".

Novi američki stelt bombarder troši samo deo goriva u poređenju sa svojim prethodnikom, B-2 Spiritom, što ga, prema navodima američke vojske, čini "najefikasnijim bombarderom ikada napravljenim".

B-2 spirit

- Ovaj bombarder dugog dometa smanjiće potražnju za našom flotom tankera i osloboditi sredstva za podršku zajedničkim snagama - rekao je general Ken Vilsbah, načelnik štaba američkog vazduhoplovstva.

- To će pružiti širi spektar opcija zaposlenja i odvraćanje koje je našoj naciji potrebno- dodao je Vilsbah.

