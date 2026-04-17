Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da će SAD sarađivati sa Iranom kako bi preuzele njegov obogaćeni uranijum i vratile ga u Sjedinjene Države, piše Rojters.

„Rešićemo to zajedno. Ući ćemo sa Iranom, sporim i laganim tempom, sići ​​ćemo tamo i početi da ga iskopavamo velikim mašinama... Vratićemo ga u Sjedinjene Države“, rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua.

Tramp o „nuklearnoj prašini“

Takođe je pomenuo „nuklearnu prašinu“ i dodao da će biti sakupljena „vrlo brzo“. Trampov termin se odnosi na ono što on smatra ostacima nakon što su Sjedinjene Države i Izrael bombardovali iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Tramp je ranije oštro kritikovao NATO, odbacujući ponudu saveznika za pomoć u Ormuskom moreuzu. U objavama na društvenoj mreži Truth Social, rekao je da mu pomoć nije potrebna i nazvao je saveznike „papirnim tigrovima“, ističući da su „beskorisni kada je najvažnije“.

Istovremeno, izneo je detalje navodnog sporazuma sa Iranom, tvrdeći da se Teheran obavezao da više neće zatvarati Ormuski moreuz, dok će SAD zadržati kontrolu nad iranskim nuklearnim materijalom. Tramp je naglasio da novac nije deo sporazuma i zahvalio se regionalnim partnerima kao što su Saudijska Arabija, UAE, Katar i Pakistan.

Dodao je da se sporazum ne odnosi na Liban, ali je tvrdio da će SAD odvojeno rešavati situaciju sa Hezbolahom i da je Izraelu zabranjeno dalje bombardovanje te zemlje.