Iran namerava da naplaćuje nekim komercijalnim brodovima prolazak kroz Ormuski moreuz, a plovidba će im biti dozvoljena tek posle plaćanja naknade, rekao je Mahmud Nabavijan, član iranskog pregovaračkog tima, prema iranskoj novinskoj agenciji ISNA.

Nabavijan je uslovio otvaranje moreuza prekidom vatre u Libanu, iako je američki predsednik Tramp prethodno odbacio svaku vezu između ta dva pitanja.

I iranski i američki zvaničnici dali su suprotstavljene izjave o navodnom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kao i o obimu šireg sporazuma između Teherana i Vašingtona koji je u fazi pregovora.

Međutim, nijedna zemlja još uvek nije zvanično objavila tekst bilo kakvog sporazuma.

Kurir.rs/Agencije

