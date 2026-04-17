NADOKNADA ZA PLOVIDBU: Iran planira da naplaćuje brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz
Iran namerava da naplaćuje nekim komercijalnim brodovima prolazak kroz Ormuski moreuz, a plovidba će im biti dozvoljena tek posle plaćanja naknade, rekao je Mahmud Nabavijan, član iranskog pregovaračkog tima, prema iranskoj novinskoj agenciji ISNA.
Nabavijan je uslovio otvaranje moreuza prekidom vatre u Libanu, iako je američki predsednik Tramp prethodno odbacio svaku vezu između ta dva pitanja.
I iranski i američki zvaničnici dali su suprotstavljene izjave o navodnom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kao i o obimu šireg sporazuma između Teherana i Vašingtona koji je u fazi pregovora.
Međutim, nijedna zemlja još uvek nije zvanično objavila tekst bilo kakvog sporazuma.
