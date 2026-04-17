Prolazak broda dogodio se nekoliko sati pošto su Iran i SAD objavili da će strateški plovni put,
Planeta
PRVI PUTNIČKI BROD PROŠAO KROZ ORMUSKI MOREUZ OD POČETKA RATA: Kruzer pod malteškom zastavom isplovio iz Dubaija, bio usidren 47 dana
Slušaj vest
Krstarica „Selestijal Diskaveri“ postala je prvi putnički brod koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka rata.
Brod pod malteškom zastavom danas je isplovio iz Dubaija, gde je bio usidren 47 dana, i uputio se ka Omanu. Navodno plovi bez putnika.
Prolazak broda dogodio se nekoliko sati nakon što su Iran i Sjedinjene Države objavili da će strateški plovni put, koji je praktično zatvoren od početka sukoba, biti potpuno ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj do kraja primirja.
Prema podacima službe za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic, očekuje se da će brod sutra stići u Oman. Ova vest je u fazi razvoja i biće ažurirana kako nove informacije budu dostupne.
Kurir.rs/Agencije
1 · Reaguj
Komentariši