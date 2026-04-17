Američki predsednik Donald Trampizjavio je da je Iran "pristao na sve", i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje će iz te zemlje ukloniti obogaćeni uranijum.

Tramp je u telefonskom intervjuu za CBS kazao da to neće uključivati slanje američkih kopnenih trupa.

"Ne. Nema trupa. Ići ćemo dole i uzeti ga sa njima, a onda ćemo ga poneti. Uzimaćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum i nema potrebe za borbom kada postoji sporazum. Lepo, zar ne? To je bolje. Uradili bismo to na drugi način da smo morali", rekao je Tramp.

On je istakao da će obogaćeni uranijum iz Irana biti dopremljen u SAD.

"Naš narod, zajedno sa Irancima, radiće zajedno da ga uzme. A onda ćemo ga odneti u Sjedinjene Države", rekao je Tramp.

Dodao je da je Iran pristao da prestane da podržava posredničke militantne grupe, poput Hezbolaha u Libanu i Hamasa u Gazi. Tramp je rekao i da će se predstavnici dve zemlje sastati tokom predstojećeg vikenda i da će SAD nastaviti svoju blokadu iranskih luka "dok se to ne završi".

Američki predsednik je za Blumberg rekao da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vreme.

On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen.

"Većina glavnih tačaka je završena. Ići će prilično brzo", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da Iran neće dobiti nikakva zamrznuta sredstva od SAD.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".

Tramp je za Aksios rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.

"Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu sporazum. Mislim da će se sastanak verovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići sporazum u narednih dan ili dva", rekao je Tramp u telefonskoj izjavi.

Više američkih zvaničnika i drugih izvora koji su upoznati sa pregovorima rekli su za Aksios da, iako je postignut značajan napredak dok se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom planu, i dalje postoje razlike u ključnim pitanjima.