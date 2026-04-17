Papa Lav XIV pozvao je mlade u Kamerunu danas da se odupru iskušenju migracije i da umesto toga rade za zajedničko dobro u zemlji, i pozvao je moralno solidne građane da se bore protiv korupcije koja je bolna tačka mnogih afričkih zemalja.

Papa Lav je istakao dva velika problema sa kojima se taj koninent suočava tokom mise i sastanka sa studentima i profesorima Katoličkog univerziteta Centralne Afrike - korupciju koja drži zemlje u siromaštvu i odliv mozgova, odlasci njihove najpametnije dece koji napuste zemlju rađe nego da se bore protiv korupcije u njoj.

To su teme koje je papa istakao tokom svoje posete Kamerunu, centralnoafričkoj zemlji bogatoj mineralima kojom od 1982. godine vlada 93-ogodišnji predsednik Pol Bija, koji je prošle godine obezedio osmi uzastopni mandat u osporavanim izborima.

Današnji dan obeležio je polovinu papine 11-odnevne turneje u četiri afričke zemlje. U subotu putuje za Angolu još jednu zemlju koja ima nafte i druge prirodne resurse ali gde trećina stanovništva živi na manje od 2,15 dolara na dan."Afrika zaista mora da bude oslobođena od pošasti korupcije" poručio je papa Lav XIV studentima i njihovim profesorima u glavnom gradu Kameruna Jaundeu.

Papa je počeo dan misom u lučkom gradu Duali, finansijskom centru Kameruna na zapadnoj obali. Vatikan je očekivao čak 600.000 ljudi ali je stiglo samo oko 120.000.

Organizatori u Kamerunu su nagovestili da su bezbednosna ograničenja i zatvoreni putevi možda sprečili dolazak mnogih do polja koje se nalazilo dosta izvan grada kod sportskog stadiona Džapoma.

Neki od onih koji su uspeli da stignu proveli su noć na tom metsu, boreći se sa komarcima, ali su rekli da su spremni da se žrtvuju za papu.

Govoreći na unverzitetu papa je pozvao studente da se odupru iskušenju da napuste zemlju i da umesto toga upotrebe svoje obrazovanje da poprave svoj život i život svojih sugrađana kod kuće i poručio im da su potrebni Africi.

"Naspram razumljive tendencije da migrirte, koja može da navede nekog da veruje da se bolja budućnost može lakše naći druge pozivam vas prvo i pre svega da odgovorite sa žustrom željom da služite svojoj zemlji i primenite znanje koje stičete ovde za dobrobit vaših sunarodnika", rekao je papa Lav.