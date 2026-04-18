Predsednik SAD Donald Tramp je govorio u petak uveče na političkom skupu konzervativaca i ubrzo se dotakao i Irana.

Posle početnog nagoveštavanja „dobrih vesti“, američki predsednik je zatim ponovio veći deo onoga što je ranije rekao, rekavši da je Iran „upravo objavio da je Ormuski moreuz potpuno otvoren i spreman za poslovanje“.

Evo šta je iranski ministar spoljnih poslova zapravo rekao:

"U skladu sa primirjem u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordinisanoj ruti koju je već objavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran", navodi Arakči.

Uprkos ovim tvrdnjama, brodovi uglavnom ne prolaze kroz moreuz, osim malog broja.

Tramp je dodao:

"Ovaj proces [pregovori] trebalo bi da ide veoma brzo. Većina tačaka je već dogovorena“.

Kurir.rs/Sky news

