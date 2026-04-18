Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da okonča prekid vatre sa Iranom ako se do srede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata.

- Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van po povratku u Vašington iz Finiksa, Arizona.

- Dakle, imate blokadu i nažalost, moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je.

Tramp: Imamo dobre vesti o Iranu, blizu smo dogovora

Donald Tramp je rekao da pregovori sa Iranom ulaze u završnu fazu i da očekuje pozitivan ishod vrlo brzo.

- Imamo dobre vesti od pre 20 minuta. Stvari idu veoma dobro na Bliskom istoku, posebno sa Iranom - rekao je Tramp novinarima tokom leta, dodajući da će se pregovori nastaviti tokom vikenda.

Naglasio je da je američka blokada bila "veoma uspešna" i da je kombinacija mera poslednjih nedelja imala snažan efekat.

Iran SAD Islamabad Foto: Jacquelyn Martin/Pool AP, PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HAND/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY, IRANIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO/IRANIAN FOREIGN MINISTRY

SAD planiraju da preuzmu iranski nuklearni materijal

Tramp je naglasio da je glavni cilj pregovora sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje.

- Ne možete dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. To je iznad svega - rekao je.

Na pitanje da li su uslovi već dogovoreni, Tramp je rekao da su mnogi elementi već dogovoreni, iako je priznao da Iran javno šalje drugačije poruke.

Tramp je takođe tvrdio da će Sjedinjene Države preuzeti iranski nuklearni materijal ako se postigne dogovor.

- Uzećemo ga. Veoma jednostavno. Ići ćemo zajedno sa Iranom i uzeti ga - rekao je.

Dodao je da će SAD preuzeti materijal nakon potpisivanja sporazuma, a u slučaju da se ne postigne dogovor, rekao je da će Vašington "to rešiti na drugačiji, manje prijateljski način".

Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Mogući novi napadi ako ne bude dogovora, najavljeno "iznenađenje" u Beloj kući

Tramp nije isključio mogućnost nastavka vojnih operacija ako pregovori ne uspeju.

- Ako ne produžimo primirje, moraćemo ponovo da počnemo sa bombardovanjem - rekao je, dodajući da će blokada ostati na snazi.

Predsednik SAD je takođe najavio konferenciju za novinare u subotu ujutru u Beloj kući, gde će predstaviti, kako je rekao, jednu veoma pozitivnu stvar za zemlju.

Američki predsednik Donald Tramp tokom posete "Fordovoj" fabrici u Mičigenu Foto: Evan Vucci/AP

- Ovo nije direktno povezano sa Iranom, ali sve na kraju vodi ka Iranu - rekao je.

O Libanu i Izraelu

Tramp je rekao da primirje u Libanu nije direktno povezano sa razgovorima sa Iranom, ali da SAD žele da pomognu zemlji da se stabilizuje.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

U vezi sa odnosima sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekao je da se "ne slažu oko svega", ali da su "veoma dobri partneri".