Požar je izbio na naftnom terminalu u južnom ruskom regionu Krasnodar, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije u subotu rano ujutru, dodajući da nema izveštaja o povređenima.

Prema Rojtersu, nema prijavljenih žrtava i nema naznaka šta je moglo da izazove požar.

Radnik hitne pomoći je na Telegramu rekao da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore sa požarom na terminalu u Tihorecku, severoistočno od regionalne prestonice Krasnodara.

Timovi ruskog Ministarstva za vanredne situacije takođe pomažu u gašenju požara.

Glavni komandant ukrajinskih snaga, Aleksandar Sirski, izjavio je ove nedelje da ukrajinske snage pokušavaju da smanje ruske ofanzivne sposobnosti održavanjem visokog tempa udara na vojne, odbrambeno-industrijske i druge objekte.

- U martu je Ukrajina pogodila 76 takvih ciljeva, uključujući 15 postrojenja u industriji prerade nafte - rekao je on.

(Kurir.rs/Rojters)

Ne propustitePlaneta"DOBAR I LOŠ POLICAJAC" Analitičari o pretnjama Rusije evropskim državama: "Takve reči ne treba prihvatati kao šalu"
Usijanje.jpg
PlanetaRUSIJA SPREMA NOVU OFANZIVU! Putin cilja osvajanje ove teritorije do kraja septembra, tvrde ukrajinski obaveštajci: Dva poteza Moskve najavljuju KLJUČNI OKRŠAJ
rusija.jpg
Planeta"TREĆI SVETSKI RAT JE POČEO I DALEKO JE GORI OD PRETHODNA DVA ZBOG OVOGA" Dramatične prognoze o globalnom sukobu: Posledice će bile nesagledive!
3003569-shutterstock711004456-edit.jpg
PlanetaPUTIN SE SASTAO SA RUSKIM MOĆNICIMA, NIJE BIO ZADOVOLJAN: Pred njima priznao da je stanje SVE GORE - Zatražio objašnjenja, zemlja polako KLIZI U CRVENO
Vladimir Putin.jpg