U februaru 2025. godine, pitbul, rasa koja se u Britaniji naziva i "XL bully", napao je 84-godišnjeg muškarca koji se vraćao kući iz paba na severozapadu Engleske.

Žrtva je preminula mesec dana kasnije od teških povreda.

Žrtva napada Foto: Cheshire Police

Detalji užasnog napada obelodanjeni su na sudu. Pas je čak 45 minuta ujedao čoveka pre nego što je pomoć stigla do starca, koji je bio svestan do samog kraja

Prema rečima istražitelja, pas je čak počeo da jede žrtvu. Povrede lica koje je muškarac zadobio u napadu ocenjene su kao katastrofalne, i trpeo je stravične bolove.

Vlasnik psa Foto: Cheshire Police

Policija je zaustavila psa sa deset hitaca

Naoružani policajci morali su da ispale deset hitaca da bi ubili buldoga po imenu Toreto, teškog 46 kilograma.

Toreto Foto: Cheshire Police

Sud je zaključio da je 31-godišnji vlasnik držao opasnog psa koji mu je pobegao. Između ostalog, navodi se da pas nije bio adekvatno obezbeđen - na tremu na kom je čuvao psa bila je samo kapija sa običnom rezom.

Od februara 2024. godine, XL Buliji se mogu držati u Velikoj Britaniji samo ako su registrovani pre zabrane.

(Kurir.rs/Bild)

