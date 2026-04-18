PITBUL OD 50 KILOGRAMA KASAPIO ČOVEKA 45 MINUTA, UBILI GA SA 10 METAKA: Horor napad konačno dobija sudski epilog! "Imao je KATASTROFALNE povrede lica..." (FOTO)
U februaru 2025. godine, pitbul, rasa koja se u Britaniji naziva i "XL bully", napao je 84-godišnjeg muškarca koji se vraćao kući iz paba na severozapadu Engleske.
Žrtva je preminula mesec dana kasnije od teških povreda.
Detalji užasnog napada obelodanjeni su na sudu. Pas je čak 45 minuta ujedao čoveka pre nego što je pomoć stigla do starca, koji je bio svestan do samog kraja.
Prema rečima istražitelja, pas je čak počeo da jede žrtvu. Povrede lica koje je muškarac zadobio u napadu ocenjene su kao katastrofalne, i trpeo je stravične bolove.
Policija je zaustavila psa sa deset hitaca
Naoružani policajci morali su da ispale deset hitaca da bi ubili buldoga po imenu Toreto, teškog 46 kilograma.
Sud je zaključio da je 31-godišnji vlasnik držao opasnog psa koji mu je pobegao. Između ostalog, navodi se da pas nije bio adekvatno obezbeđen - na tremu na kom je čuvao psa bila je samo kapija sa običnom rezom.
Od februara 2024. godine, XL Buliji se mogu držati u Velikoj Britaniji samo ako su registrovani pre zabrane.
