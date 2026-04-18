Izraelski premijer Benjamin Netanjahu bio je šokiran i uznemiren nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa da Izrael više neće izvoditi udare na Liban, objavio je Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema navodima Aksiosa, Netanjahu je ostao zatečen kada je saznao za Trampovu poruku, posle čega su izraelski zvaničnici od Bele kuće zatražili dodatna objašnjenja.

Aksios navodi da je Trampova objava u suprotnosti sa ranije postignutim dogovorom, prema kojem je Izrael zadržao pravo da izvodi napade čak i tokom prekida vatre, ukoliko ih obrazloži samoodbranom.

Na zahtev da komentariše Trampovu poruku, Bela kuća nije ulazila u dodatna pojašnjenja, već je samo potvrdila pravo Izraela na samoodbranu.

Donald Tramp je u petak na društvenoj mreži "Truth Social" napisao da Izrael više neće napadati Liban, jer su mu, kako je naveo, "Sjedinjene Američke Države to zabranile".

Krhko prmirje Libana i Izraela

Dan ranije Tramp je saopštio da su Liban i Izrael postigli dogovor o desetodnevnom prekidu vatre, koji je počeo 17. aprila.

Ipak, libanska nacionalna agencija NNA tvrdila je u petak da je Izrael nastavio da izvodi udare po naseljima u Libanu i nakon stupanja primirja na snagu.

Sukob između Izraela i Libana dodatno je eskalirao početkom prošlog meseca, posle udara koje su Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli na Iran.

Od 16. marta Tel Aviv vodi kopnenu operaciju na jugu Libana, uz nastavak vazdušnih i artiljerijskih napada na više gradova, uključujući i Bejrut.

Nakon što je proglašeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Hezbolah je obustavio operacije protiv Izraela. Međutim, posle masovnih udara na Liban, ta grupa je ponovo aktivirala svoje napade.