Sjedinjene Američke Države su završile predaju svih svojih glavnih vojnih baza u Siriji, dok smanjuju više od decenije dugo prisustvo u zemlji u borbi protiv terorističke grupe Islamska država (ISIS).

U saopštenju sirijskog ministarstva spoljnih poslova u četvrtak se navodi da su američke snage završile predaju svih vojnih lokacija gde su bili stacionirani Amerikanci.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je "završila predaju svih naših glavnih baza u Siriji". Ove izjave signaliziraju kraj formalnog američkog vojnog prisustva u Siriji.

Sirija je saopštila da ovo odražava njeno "preuzimanje pune odgovornosti za borbu protiv terorizma i rešavanje regionalnih pretnji na svojoj teritoriji".

Nova faza vojne saradnje SAD i Sirije

Američki vojni zvaničnik je rekao da američke snage ulaze u novu fazu vojne saradnje u Siriji bez stalnih ispostava, što će verovatno podrazumevati obuku, savetovanje, obaveštajne podatke i moguće logističku podršku sirijskim snagama bezbednosti, posebno u operacijama za borbu protiv Islamske države, rekao je zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o osetljivim vojnim operacijama.

U saopštenju Centralne komande SAD se navodi da "američke snage nastavljaju da podržavaju napore partnera u borbi protiv terorizma, koji su neophodni za osiguravanje trajnog poraza ISIS-a i jačanje regionalne bezbednosti".

Politička pobeda za Ahmeda al-Šaru

Za predsednika Sirije Ahmeda al-Šaru, povlačenje je politička pobeda, jer njegova vlada pokušava da učvrsti punu kontrolu nad zemljom nakon završetka burnog građanskog rata. Sirija pod el Šarom pokušava da se predstavi kao partner međunarodnoj zajednici, a ne kao izopštena država.

Postepeno povlačenje SAD iz Sirije počelo je pre oko godinu dana, kada je vojska zatvorila tri od osam manjih baza na severoistoku zemlje, nakon što je predsednik Tramp izrazio sumnju u održavanje američkog vojnog prisustva.

Ovaj proces je ubrzan zbog velikih političkih promena u Siriji, pa je administracija SAD ponovo procenila svoje prisustvo i odnose sa novim sirijskim rukovodstvom.

Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu.

Nakon svrgavanja predsednika Bašara al-Asada krajem 2024. godine, Vašington je uspostavio diplomatske odnose sa novom vladom koju je predvodio Ahmed al Šara, bivši islamistički vođa pobunjenika.

U novembru, predsednik Tramp je dočekao al Šaru-u Beloj kući, što je bila prva takva poseta bilo kog sirijskog šefa države. Istog meseca zemlja se pridružila koaliciji koju predvode SAD u borbi protiv Islamske države.

Američka vojska je u Siriju stigla 2015. godine kako bi se borila protiv Islamske države, koja je tada kontrolisala velike delove Sirije i Iraka.

Tokom operacija sarađivala je sa Sirijskim demokratskim snagama predvođenim Kurdima, uspostavila baze na severoistoku zemlje i izvela brojne vazdušne udare na ISIS.

Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova navodi da je vlada sada sposobna da samostalno vodi borbu protiv terorizma, uz međunarodnu saradnju.