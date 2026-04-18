Administracija predsednika SAD Donalda Trampaprodužila je izuzeće koje omogućava kupovinu ruske nafte i naftnih derivata na moru, uprkos sankcijama, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

Ministarstvo finansija SAD obnovilo je licencu i objavilo to na svojoj veb stranici neposredno posle ponoći, dozvoljavajući zemljama da kupuju rusku naftu do 16. maja, čime je produženo prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila, piše Njujork Tajms.

Produženje dolazi samo dva dana nakon što je američki ministar finansija Skot Besent izjavio da Vašington neće produžiti izuzeće koje je državama omogućavalo da kupuju rusku naftu bez rizika od američkih sankcija.

Trampova administracija je ublažila ograničenja na izvoz ruske nafte otkako je rat na Bliskom istoku počeo da potresa energetska tržišta u martu.

Cilj je bio da se smanje cene nafte tako što će se zemljama omogućiti da legalno kupuju stotine miliona barela sirove nafte koju su Sjedinjene Države stavile na crnu listu.

Kiril Dmitrijev: Ukidanje sankcija izazvaće histeriju u EU

Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev izjavio je danas da će produženje odluke Sjedinjenih Američkih Država o ukidanju sankcija na rusku naftu izazvati "ekstremnu histeriju" među pojedinim zemljama EU i u Velikoj Britaniji i poručio da Rusija nastavlja saradnju sa Sjedinjenim Državama.

- Produženje ukidanja sankcija na rusku naftu nesumnjivo će izazvati ekstremnu anksioznost, histeriju i negodovanje među ratnim huškačima u EU i Britaniji - napisao je Dmitrijev na Telegram kanalu, prenosi RIA Novosti.

Dmitrijev je ranije rekao da bi prvo izuzeće oslobodilo 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je ekvivalentno skoro jednodnevnoj svetskoj proizvodnji, piše Skaj Njuz.

Ukrajinski saveznici kritikovali su izuzeća za rusku naftu, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je ranije rekla da nije vreme za ublažavanje sankcija protiv Rusije.

Obnavljanje licence u poslednjem trenutku

Obnavljanje izuzeća od sankcija Rusiji u poslednjem trenutku dogodilo se nakon što je Iran ranije u petak objavio da je Ormuski moreuz, vitalni plovni put kojim je nekada prevozila petinu svetske nafte, potpuno otvoren za sve komercijalne brodove.

Tramp je proslavio ovaj potez na društvenim mrežama, tvrdeći da je "situacija sa Ormuskim moreuzom završena" i da je Iran pristao da nikada više neće zatvarati plovni put.

Iran nije preuzeo takvu obavezu. Njegov ministar spoljnih poslova, Sejed Abas Aragči, otišao je toliko daleko da je rekao da će plovni put biti otvoren "do preostalog perioda primirja".

Primirje između Sjedinjenih Država i Irana ističe sledeće nedelje, a očekuje se da će se američki i iranski pregovarači uskoro sastati na još jednoj rundi mirovnih pregovora u Pakistanu.

Iako su vesti o ponovnom otvaranju moreuza izazvale nagli pad cena nafte u petak, budućnost plovnog puta je ostala neizvesna, jer su združeni generalštabi iranske vojske objavili su da će vratiti Ormuski moreuz pod "strogu kontrolu" kao odgovor na odluku SAD da održe blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu.

U vojnom saopštenju objavljenom danas navodi se da se moreuz "vratio u prethodno stanje" nakon što su SAD odbile da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu.