Slušaj vest

Dete uzima oružje i ulazi u školu – i za manje od 48 sati, desetine mrtvih i ranjenih. Nije terorizam, kažu vlasti. Ako nije terorizam – šta je onda? Sistemski slom, porodični propust ili opasna nova realnost u kojoj deca pucaju na decu? Da li se svet suočava sa talasom maloletničkog nasilja koji više niko ne može da kontroliše?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Srbobran Radić, pukovnik i Slađana Nedeljković, novinarka Kurira.

- Specifično je što su se ovi događaji odigrali upravo u Turskoj jer je poznato da takvih situacija do sada nije bilo. Još veća briga za Tursku državu i društvo jeste što se to desilo upravo u na jugoistoku zemlje koji je poznat po svom konzervativizmu, vera je tu takođe veoma zastupljena, sistem vrednosti i način života je u potpunosti dugačiji od onoga u zapadnom delu Turske ili većim gradovima. Zbog toga je i šok nakon događaja bio veći - rekao je Nedić.

Nedić objašnjava da mnogo ljudi u tom mestu poseduje lovačko naoružanje jer ima dosta lovaca koji žive tu.

"Pretpostavlja se da je uzeo pušku i municiju od oca"

- Pretpostavlja se da je on od oca uzeo tu lovačku pušku, ona se zove sačmarica, i na taj način je verovatno dobio i municiju. Zabrinjavajuće je da je on bivši učenik škole a da niko u izveštajima nije primetio da je on najavljivao taj zločin. Niko nije ni reagovao na to. Škola je bila otvorena i verovatno i nije imala neko obezbeđenje a policija je reagovala kasno - objasnio je Nedić.

Rajko Nedić - glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Radić objašnjava da je ovaj zločin sa jedne strane terorizam a sa druge strane smišljeno sakaćenje i ubijanje.

- Ovo je problematika i psihologije i psihološkog momenta i elemenata. Pogledajte mladi svet, njima je primer neko ko tako uradi, mi stariji smo se u svakom pogledu odvojili od mlade generacije, ja to gledam kroz ponašanje mlađih, oni na nas gledaju kao na nešto "fuj". Stariji su već naborani, ćoravi, loše se kreću, ovakvi i onakvi, ne shvataju i ne razumeju da maksimalno trebaju da nas koriste i da uče od nas jer iskustvo ne može da se kupi - objašnjava Radić i dodaje:

- Kako smo došli do ovoga? Zapustili smo obrazovno-vaspitni sistem i dali smo više prostora internetu a od njega ne možemo dobiti informaciju da li smo u pravu ili ne i u kojoj meri. Šta će na primer nama te silne kamere ako vi nemate preventivne elemente koji će da reaguju. Preventivni elementi su upravo oni koji dolazi iz porodice i ono što svaka škola mora da ima, od psihologa i psihijatra, do personalizovane policije koja ne mora da bude u uniformi, oni mogu da budu kao tajni agenti koji će na određeni način sprečiti nešto. Sa mladim ljudima se ne razgovara dovoljno, njih prepuštaju same sebi - dodao je on.

Srbobran Radić Foto: Kurir Televizija

"Dečak je posećivao psihologa pre masakra u školi"

Nedeljković navodi da je dečak koji je izvršio masakr u školi već posećivao psihologa.

- Njegov otac je u policijskoj stanici izjavio da je on dva meseca pre ovoga išao kod psihologa ali da se on tome protivio. Kako bi izbegao to da otac sazna da on priprema ovaj zločin, on je i telefon i kompjuter preveo na engleski. Otac koji nije razumeo engleski jezik, nije mogao da zna šta njegovo dete priprema. Otac ga je molio da odlazi na seanse ali je dečak i dalje to odbijao - objasnila je Nedeljković i dodala:

- Otac je držao svoja 4 pištolja zaključanim, jedan je imao kod sebe i njega je mogao da nosi službeno iako je u penziji. On i dalje ne zna kako je dečak došao do ključeva od ormara u kojem je on držao oružje po propisu. Dolazimo do toga da vi morate da imate ili kamere u kući ako imate oružje i decu ili nešto drugo - rekla je ona.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs