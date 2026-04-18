SKANDAL U MAĐARSKOJ! Na izborima učestvovao još jedan Peter Mađar: "Lažni" pomogao stranci da pobedi kandidatkinju pravog lidera Tise!
Stranka Tisa osvojila je 140 mandata na izborima u Mađarskoj, pošto nije uspela da iskoristi preostale tri šanse za povećanje broja mesta u parlamentu, dok su kandidati Fides-KDNP zadržali prednost u ključnim izbornim jedinicama.
Tisa je već pobedila u Dombovaru, Njirbatoru i Pakšu, ali je do podneva postalo jasno da može da pobedi samo u dve izborne jedinice, pošto je kandidat Fidesa osvojio glasove u županiji Vaš.
U toj županiji kandidat Fides-KDNP Peter Ag pobedio je Viktoriju Strompovu iz stranke Tisa sa 258 glasova razlike, osvojivši 46,26 odsto glasova, dok je Strompova dobila 45,79 odsto.
Saopštenje Mađara
Posle objave rezultata, Peter Mađarse oglasio na društvenim mrežama. Naveo je da su "po ruskoj metodi kandidovali osobu koja posećuje događaje DPK, takođe pod imenom Peter Mađar" za koju predsednik stranke Tisa tvrdi da je "lažni kandidat" - i koja je na kraju dobila 909 glasova. Kandidatkinja Tise, Viktorija Strompova, na kraju je izgubila za svega 258 glasova.
- Ovo nije bilo čisto političko takmičenje, već namerna obmana glasova - izjavio je Peter Mađar, koji je podsetio da je trenutno u toku policijska istraga u vezi sa prikupljanjem preporuka.
Policijska uprava županije Vaš pokrenula je krivični postupak u ovom slučaju zbog sumnje na krivično delo protiv izbornog poretka.
