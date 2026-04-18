Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzade izjavio je da neće biti novih direktnih mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama dok ne promene svoje „maksimalističke“ zahteve.

Američka i iranska delegacija sastale su se prošlog vikenda u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, ali su razgovori trajali manje od jednog dana i nije postignut nikakav dogovor.

Bela kuća je ranije ove nedelje objavila da bi drugi krug pregovora verovatno mogao biti održan u istom gradu, a Pakistan bi igrao ključnu ulogu posrednika između dve zemlje.

Međutim, Said Hatibzade je rekao da Iran traži završetak „okvirnog sporazuma“ pre nego što pristane na novi sastanak. „Još nismo stigli do faze u kojoj možemo da idemo na novi sastanak jer postoje pitanja gde Amerikanci još nisu odustali od svojih maksimalističkih stavova“, rekao je za Asošijejted pres na diplomatskom forumu u Turskoj.

Dodao je da je poslednjih dana bilo brojnih razmena poruka između dve strane. Takođe je naglasio da Iran neće predati svoj obogaćeni uranijum Sjedinjenim Državama, nazvavši tu ideju „neprihvatljivom od samog početka“.

Američki zvaničnik: Ako uskoro ne bude napretka, rat bi mogao da se nastavi

Američki predsednik Donald Tramp održao je danas sastanak u Situacionoj sobi Bele kuće kako bi razgovarao o novoj krizi oko Ormuskog moreuza i pregovorima sa Iranom, potvrdila su dva američka zvaničnika.

Situacija sa Iranom je u kritičnoj fazi, s obzirom na to da se očekuje da će primirje isteći za tri dana, a još uvek nije određen datum za novi sastanak američkih i iranskih pregovarača.

Iranska objava o ponovnom otvaranju moreuza, kao i niz napada na brodove u plovnom putu, usledila je manje od 24 sata nakon što je Tramp rekao da bi se sporazum o okončanju rata mogao postići „u roku od dan ili dva“.

Visoki američki zvaničnik upozorio je da bi, ako uskoro ne bude napretka, rat mogao da se nastavi u narednim danima.

Sastanku u Situacionoj sobi prisustvovali su potpredsednik DŽ. D. Vens, za koga se očekuje da će učestvovati u sledećoj rundi pregovora sa Iranom, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, ministar finansija Skot Besent, šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, direktor CIA Džon Retklif i načelnik Združenog generalštaba Den Kejn, rekao je američki zvaničnik.