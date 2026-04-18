Slušaj vest

Mađarska opoziciona stranka Tisa osvojila je 141 od 199 poslaničkih mesta u parlamentu te zemlje na izborima održanim prošle sedmice, navodi se u konačnim rezultatima, objavljenim posle obrade glasova poslatih poštom, iz inostranstva i glasovima predatim putem punomoćja

''Neviđena većina, neviđen mandat, ali istovremeno i odgovornost", rekao je lider Tise i mandatar za sastav nove vlade Mađarske Peter Mađar.

Od osvojenog 141 mesta u parlamentu, Tisa je 45 osvojila preko izborne liste stranke, a 96 direktnim izborom kandidata.

Stranka Fides odlazećeg premijera Viktora Orbana osvojila je 52 poslaničkih mesta, od čega 42 preko izborne liste, a 10 direktnim izborom.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Krajnje desničarska Mi Hazank (Naša zemlja) osvojila je šest poslaničkih mesta putem izborne liste, a nijedna stranka manjina neće imati predstavnika u parlamentu.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su prošle nedelje, a prema preliminarnim rezultatima objavljenim te večeri, bilo je poznato da je Tisa osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Orban je iste večeri čestitao pobedu Tisi, a Mađar se tokom ove sedmice sastao sa više evropskih lidera i najavio prve korake buduće vlade, koji uključuju nastavak dosadašnje politike prema kreditu Evropske unije za Ukrajinu, kao i diversifikaciju kupovine energenata.

Kurir.rs/Agencije

