POLETELE KIMOVE RAKETE! Severna Koreja lansirala balističke projektile!
Informaciju su potvrdili i japanski izvori, navodeći da je reč o još jednom u nizu lansiranja kojima Pjongjangnastoji da unapredi svoje vojne kapacitete. Ovo je sedmo lansiranje balističkih projektila Severne Koreje ove godine, a četvrto tokom aprila.
Profesor sa južnokorejskog Univerziteta Kjungnam, Lim Eul-čul, ocenjuje da Pjongjang koristi trenutnu fokusiranost SAD na Iran i vidi to kao priliku za ubrzano jačanje svojih nuklearnih i raketnih sposobnosti.
Ovakva testiranja predstavljaju kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje zabranjuju razvoj severnokorejskog raketnog programa.
Ipak, vlasti u Pjongjangu odbacuju te zabrane, tvrdeći da se njima narušava njihovo suvereno pravo na samoodbranu.
Japanski ministar odbrane Šinđiro Koizumi izjavio je da je lansiranje bilo višestruko i da se čini da su projektili pali van isključive ekonomske zone Japana.
Južnokorejska vojska saopštila je da su projektili leteli ka istoku, dok ministarstvo odbraneJužne Koreje za sada nije komentarisalo incident.