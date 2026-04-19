Informaciju su potvrdili i japanski izvori, navodeći da je reč o još jednom u nizu lansiranja kojima Pjongjangnastoji da unapredi svoje vojne kapacitete. Ovo je sedmo lansiranje balističkih projektila Severne Koreje ove godine, a četvrto tokom aprila.

Profesor sa južnokorejskog Univerziteta Kjungnam, Lim Eul-čul, ocenjuje da Pjongjang koristi trenutnu fokusiranost SAD na Iran i vidi to kao priliku za ubrzano jačanje svojih nuklearnih i raketnih sposobnosti.

Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Ovakva testiranja predstavljaju kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje zabranjuju razvoj severnokorejskog raketnog programa.

Ipak, vlasti u Pjongjangu odbacuju te zabrane, tvrdeći da se njima narušava njihovo suvereno pravo na samoodbranu.

Japanski ministar odbrane Šinđiro Koizumi izjavio je da je lansiranje bilo višestruko i da se čini da su projektili pali van isključive ekonomske zone Japana.

Južnokorejska vojska saopštila je da su projektili leteli ka istoku, dok ministarstvo odbraneJužne Koreje za sada nije komentarisalo incident.

