Dvojica braće provela su deset godina planirajući beg iz Severne Koreje, u operaciji koju je osmislio njihov pokojni otac. Njegov pepeo su poneli sa sobom dok su se noću približavali čamcu usidrenom u tami, dok su u blizini patrolirali stražari.

Bilo je to 6. maja 2023. godine, a oluja koja je tri dana besnela nad Žutim morem pomogla im je da prikriju kretanje. Kim Il-hjeok i Kim Ji-hjeok okupili su sedam članova porodice, uključujući žene koje su čak morale da prolaze kroz minsko polje, dok su još jednom proveravali rutu.

Među njima su bila i dva mala deteta, stara 4 i 6 godina, koja su bila skrivena u džakovima, dok je trudna supruga jednog od braće, u petom mesecu trudnoće, nevoljno pristala na beg.

Trudna supruga bila protiv bežanja

- Moja supruga nije želela da pobegne. Bila je zabrinuta zbog trudnoće - rekao je Kim Il-hjeok za CNN.

Ipak, ubedio ju je da je odlazak u Južnu Koreju najbolja opcija za decu. Na kraju su odlučili da zajedno pobegnu.

Godinama kovali plan za beg

Ideju o bekstvu prvi je pokrenuo otac porodice pre više od deset godina, verujući da se sloboda može dostići bežanjem preko mora.

- Rekao je da u ovom društvu nema nade i da ne postoji način da se promeni, da postoji slobodan svet i da treba da idemo u Južnu Koreju - rekao je Kim.

Mlađeg sina poslao je da radi na obali, gde je on godinama učio pomorski posao, dobio čamac i poverenje lokalnih vlasti kroz mito i pažljivo građenje odnosa.

Velika opasnost tokom bekstva

Pomorske patrole Severne Koreje redovno kontrolišu obalu i sprečavaju bekstva. Da bi uspeli, morali su da izbegnu vojne brodove i pređu severnu graničnu liniju, spornu oblast između dve Koreje.

Porodica je mesecima simulirala moguće scenarije bekstva, analizirala brzinu patrola i koristila ribolov kao paravan.

- Ako bi nas jurili, računali smo koliko brzo bi nas otkrili - rekao je Kim.

"Kao da gledamo neki drugi svet"

Iako su bili relativno imućni po severnokorejskim standardima, porodica je živela pod stalnim ograničenjima. Imali su čak i televizor koji je hvatao kanale iz Seula, što im je omogućilo uvid u život u drugoj zemlji.

- To je bilo kao da gledamo drugi svet - rekao je Kim.

Tokom pandemije su trgovali hranom i osnovnim namirnicama, u periodu kada je glad bila rasprostranjena.

Pobegli tokom oluje

U maju 2023. iskoristili su olujno vreme i slab radar da sprovedu plan.

Pod izgovorom ribolova, podmitili su čuvare i krenuli ka dogovorenoj tački, gde su se pridružile žene iz porodice - neke od njih su morale da pređu minsko polje, ali su godinama pamtili bezbedne rute. Na brodu je bilo devet članova porodice, zajedno sa pepelom njihovog oca.

- Bilo je potpuno tiho. Najglasniji je bio motor, koji smo namerno utišali - rekao je Kim.

Prelazak granice i dolazak na jug

Posle skoro dva sata plovidbe, stigli su u južnokorejske vode i ugledali svetla ostrva Jonpjeong. Južnokorejska mornarica ih je presrela i pitala za nameru.

- Rekli smo da želimo da prebegnemo - ispričao je Kim.

Rođenje deteta i smrt jednog od braće

Četiri meseca kasnije rođena je njihova ćerka, a porodica je kasnije proslavila njen prvi rođendan u Seulu.

Međutim, tragedija je ubrzo usledila - jedan od braće je poginuo u nesreći tokom ronjenja samo 19 meseci nakon bekstva.

Porodica je ostala u šoku.

Život posle bekstva: "Smatram sebe jednim od srećnih ljudi"

Preživeli članovi porodice sada se bore da se prilagode životu u Južnoj Koreji. Jedan od njih je rekao da se i dalje ponekad budi zbunjen, misleći da je još uvek u Severnoj Koreji. Drugi trenira nove veštine, radi i javno govori o životu pod režimom od kojeg su pobegli.

- Imam cilj u životu, ali o njemu ću govoriti kada se ostvari - rekao je.

U martu je porodica dobila još jedno dete, rođeno u Južnoj Koreji.