OTELA DEČAKA PA KRENULA DA GA KASAPI NOŽEM, ISPLIVAO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Nakon smrti otkrivena potresna istina (FOTO)
Tridesetjednogodišnjakinja je prethodno ukrala veliki kuhinjski nož iz Volmarta u gradu Omaha, a zatim otela dečaka od starateljke, kojoj je pretila sečivom.
Snimak kamere koju je policajac nosio na uniformi prikazuje čuvare reda koji naređuju Guzmanovoj da spusti nož.
Ona je u tom trenutku krenula da nožem seče mališana po licu i rukama, nakon čega su je policajci upucali.
Preminula je odmah.
Američki mediji su naknadno otkrili da je žena imala tešku životnu priču i da se borila sa mentalnim bolestima.
U martu 2024. godine ona je navodno polila svog oca benzinom u njegovoj kući i pokušala da ga zapali. Ubrzo nakon toga, provalila je u parohijski dom naoružana nožem, primoravajući sveštenika da se zabarikadira unutra.
Noemi Guzman je bila na lečenju, i izbegla je zatvorske kazne zbog neuračunljvosti.
Njoj je dijagnostifikovana šizofrenija, a kako pišu američki mediji, i država i njena porodica su joj pružali podršku u lečenju.
Policajci koji su bili na terenu imaju traume, i trenutno su na odsustvu.
Sajler, dečak kog je otela i povredila Guzmanova, do kraja života će nositi ožiljke. Kako je rekao njegov otac, mališan se plaši da izađe iz kuće posle napada.
(Kurir.rs/Bild)