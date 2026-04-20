Tridesetjednogodišnjakinja je prethodno ukrala veliki kuhinjski nož iz Volmarta u gradu Omaha, a zatim otela dečaka od starateljke, kojoj je pretila sečivom.

Snimak kamere koju je policajac nosio na uniformi prikazuje čuvare reda koji naređuju Guzmanovoj da spusti nož.

Ona je u tom trenutku krenula da nožem seče mališana po licu i rukama, nakon čega su je policajci upucali.

Preminula je odmah.

Američki mediji su naknadno otkrili da je žena imala tešku životnu priču i da se borila sa mentalnim bolestima.

U martu 2024. godine ona je navodno polila svog oca benzinom u njegovoj kući i pokušala da ga zapali. Ubrzo nakon toga, provalila je u parohijski dom naoružana nožem, primoravajući sveštenika da se zabarikadira unutra.

Noemi Guzman je bila na lečenju, i izbegla je zatvorske kazne zbog neuračunljvosti.

Njoj je dijagnostifikovana šizofrenija, a kako pišu američki mediji, i država i njena porodica su joj pružali podršku u lečenju.

Policajci koji su bili na terenu imaju traume, i trenutno su na odsustvu.

Sajler, dečak kog je otela i povredila Guzmanova, do kraja života će nositi ožiljke. Kako je rekao njegov otac, mališan se plaši da izađe iz kuće posle napada.