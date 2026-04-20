Slušaj vest

Prenos uživo koji je pokrenula TikTok influenserka Merve Džeran, poznata kao "Karagul", pretvorio se u šokantan i uznemirujući događaj. Ono što je započelo kao verbalna rasprava ubrzo je eskaliralo u fizičko nasilje i to pred očima gledalaca.

Dodatni talas ogorčenja izazvala je činjenica da influenserka nije prekinula prenos čak ni u trenutku kada je situacija izmakla kontroli.

Napad pred kamerama

Tokom prenosa uživo na TikToku, Džeran je nasred ulice napala drugu ženu nožem. Svađa je brzo prerasla u brutalan obračun, a prema navodima, tiktokerka je više puta ubola žrtvu dok su prolaznici vrištali i pokušavali da shvate šta se događa.

Snimci incidenta, koji su se brzo proširili društvenim mrežama, ocenjeni su kao izuzetno uznemirujući.

Jedan od najkontroverznijih aspekata događaja jeste to što prenos nije prekinut.

Naprotiv, tokom nasilja su pristizali pokloni i reakcije gledalaca, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti zbog prioriteta na digitalnim platformama.

Nalog influenserke je kasnije blokiran, ali tek nakon što je šteta već učinjena.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje kontrole i regulacije sadržaja na društvenim mrežama. Emisija nasilja u realnom vremenu ukazala je na ozbiljne propuste u sistemima nadzora, ali i na način na koji takav sadržaj dolazi do široke publike.

Uloga algoritama u širenju nasilja

Forenzički IT stručnjak, prof. dr Ali Murat Kirik, istakao je da ovakvi slučajevi nisu izolovani incidenti.

- Ovo neće biti ni prvi ni poslednji slučaj - upozorio je, naglašavajući da algoritmi platformi često favorizuju sadržaj koji izaziva snažne reakcije — uključujući i nasilje.

Prema njegovim rečima, sadržaj koji generiše više pregleda i interakcija automatski dobija veću vidljivost, što može podstaći korisnike da kreiraju slične, često ekstremnije sadržaje.

Pitanje odgovornosti platformi

Kirik je postavio ključno pitanje: kako je moguće da ovakav sadržaj uopšte bude emitovan?

Ukazao je na to da savremena tehnologija omogućava prepoznavanje i filtriranje čak i najmanjih vizuelnih detalja, poput krvi ili dima, te da bi platforme, ukoliko žele, mogle brzo da prekinu ovakve prenose.

- Neintervenisanje u ovakvim situacijama predstavlja ozbiljan problem nadzora, ali i potencijalno komercijalnu odluku - naglasio je.

Uticaj na decu i mlade

Stručnjaci upozoravaju da nasilni sadržaji često privlače veliku pažnju, zbog čega mladi mogu steći utisak da takvo ponašanje donosi popularnost. Kako sve više vremena provode na digitalnim platformama, njihov uticaj postaje još izraženiji.

Odgovornost nije samo na platformama - roditelji treba da prate digitalne navike dece i reaguju na vreme. Incidenti poput ovog ukazuju na širi problem nedovoljne regulacije, zbog čega su jači nadzor i kontrola neophodni.