Gotovo četiri meseca nakon požara u baru u Kran-Montani u Švajcarskoj, koji se dogodio tokom novogodišnje proslave, italijanskim žrtvama počeli su da stižu prvi bolnički računi, iako je troškove trebalo da pokrije kanton Vale.

Porodica šesnaestogodišnje devojčice iz Italije dobila je račun od oko 70.000 švajcarskih franaka za svega 15 sati boravka u bolnici u Sionu, prenosi Blick.ch.

- Bili smo veoma iznenađeni - rekao je potreseni otac italijanskom listu Korijere Dela Sera, dodajući da su mu vlasti u početku rekle da će medicinski troškovi žrtava u potpunosti biti pokriveni od strane kantona.

"Greška u slanju"

Porodica se potom obratila italijanskoj ambasadi u Bernu, koja je kontaktirala vlasti u Valeu, a koje su rekle da je verovatno reč o grešci u slanju.

- Rođaci povređenih mladih ljudi apsolutno ništa ne duguju - uverio ih je italijanski ambasador.

Još uvek nije poznato da li su i druge italijanske porodice pogođene požarom dobile slične račune, navodi Blick.ch.

Premijerka Meloni zgranuta: Ovo je uvreda!

Iako je verovatno u pitanju greška, incident je izazvao reakciju italijanske premijerke Đorđe Meloni, koja se oglasila na društvenim mrežama.

Ona je rekla da je bila “šokirana kad je saznala da je jedna švajcarska bolnica poslala račune u iznosima od nekoliko desetina hiljada evra porodicama nekih od mladih ljudi pogođenih požarom”.

Račun od 70.000 franaka opisala je kao "uvredu, ali i potpunu farsu koju može proizvesti samo nehumana birokratija".

Meloni je dodala da je razgovarala sa italijanskim ambasadorom, koji ju je "uverio da je reč o grešci i da porodice neće morati ništa da plate". Premijerka Italije je istakla da bi bilo "skandalozno da takvi troškovi padnu na žrtve ili na Italiju".

Tragična Nova godina u Kran-Montani

U baru smrti u Švajcarskoj izbio je veliki požar tokom proslave u noći 1. januara. Poginula je41 osoba, a 115 ih je povređeno.

Požar je izbio oko 1:30 ujutru u podrumu bara, a izazvan je pirotehničkim sredstvom postavljenim na bocu šampanjca koja su zapalila izolacionu penu na plafonu. Istraga tužilaštva kantona Vale je i dalje u toku. Među žrtvama je i Srbin Stefan Ivanović.