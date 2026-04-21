U akciji na istočnom krilu Alijanse učestvovali su francuski lovci Rafali, koji su poleteli iz vazdušne baze u Litvaniji, gde su stacionirani u okviru višedecenijske NATO misije vazdušnog nadzora, piše Euronews.

Francuski lovci, naoružani raketama vazduh-vazduh, pridružili su se avionima iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije. Svi su poleteli kako bi nadzirali rusku formaciju, saopštio je francuski odred.

Prema saopštenju, ruska misija je uključivala dva nadzvučna bombardera Tu-22M3 i desetak borbenih aviona Su-30 i Su-35, koji su se smenjivali u pratnji bombardera.

Detalji presretanja

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je let bombardera dugog dometa bio planiran i da se odvijao u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Baltičkog mora. Let je trajao više od četiri sata, navelo je ministarstvo u ponedeljak na Telegramu.

- Tokom određenih delova rute, bombardere dugog dometa pratili su lovački avioni stranih država - navodi se u saopštenju.

- Posade dalekometne avijacije redovno lete iznad neutralnih voda Arktika, severnog Atlantika, Tihog okeana, kao i Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi aviona ruskih vazdušno-svemirskih snaga sprovode se u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora.

Uobičajena praksa NATO-a

Vojni savez redovno podiže borbene avione kako bi presreo ruske vojne letelice koje se približavaju ili lete blizu vazdušnog prostora NATO-a.

Iz Alijanse navode da ruski avioni koje presreću često ne koriste transpondere, ne komuniciraju sa kontrolom letenja niti podnose plan leta, zbog čega se šalju avioni radi njihove identifikacije.

NATO Saveznička komanda vazdušnih snaga takođe u utorak nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Mnogi ruski letovi koje NATO nadgleda u okviru misije vazdušnog nadzora na Baltiku, uspostavljene nakon što su se Litvanija, Letonija i Estonija pridružile savezu 2004. godine, odvijaju se prema i iz ruske eksklave Kalinjingrad.

Stotine presretanja godišnje

Čak i pre rata u Ukrajini, NATO je presretao ruske avione oko 300 puta godišnje, uglavnom iznad voda severne Evrope.