Svi događaji
Od najnovijeg
8:30

Abas Aragči se sastao sa šefom pakistanske vojske

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastao se sa pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirom, koji predvodi oružane snage te zemlje, prenose iranski državni mediji.

Asim Munir Foto: HOGP/Inter Services Public Relations

Aragči je izjavio da će nakon razgovora u Pakistanu otputovati u Oman i Rusiju. Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, cilj posete je „usklađivanje sa partnerima o bilateralnim pitanjima i konsultacije o regionalnim dešavanjima“.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

8:26

Nedelju dana nagađanja o novoj rundi pregovora

Ove nedelje su se pojavile spekulacije o tome da li će se u Islamabadu održati druga runda mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Pakistan, koji ima ulogu posrednika, već šest dana zatvara puteve dok se priprema za moguće pregovore. Slede hronološki događaji:

11. april: Visoki američki i iranski zvaničnici sastali su se u Pakistanu. Razgovori su trajali više od 21 sata, ali su završeni bez konačnog dogovora, iako su obe strane tvrdile da je postignut određeni napredak.

Američki potpredsednik Džej di Vens stigao na prvu rundu pregovora s Iranom u pakistansku prestonicu Islamabad Foto: PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY, Jacquelyn Martin/AP POOL

19. april: Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američki predstavnici ponovo otputovati u Pakistan na nove razgovore. Međutim, do toga nije došlo jer Iran još nije odlučio da li će učestvovati.

21. april: Donald Tramp je pristao da produži primirje sa Iranom na neodređeno vreme kako bi se omogućio nastavak pregovora.

24. april: Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je da će američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner u subotu otputovati u Islamabad na nove razgovore sa Iranom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči stigao je u Islamabad u okviru šire regionalne turneje, ali je portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei poručio da će se on sastati isključivo sa „visokim pakistanskim zvaničnicima”.

Bakaei je naglasio da nije planiran nikakav direktan sastanak između Irana i SAD, dok su iranski državni mediji ranije naveli da pregovori sa Amerikom nisu na dnevnom redu.

8:23

Izraelska vojska i Hezbolah se međusobno se optužuju za kršenje primirja

U danima nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio produženje primirja između Izrael i Hezbolaha za tri nedelje, izraelska vojska i Hezbolah su se više puta međusobno optuživali za njegovo kršenje.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je do poslednjeg incidenta došlo kada je Hezbolah poslao eksplozivne dronove prema izraelskim vojnicima na jugu Libana.

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

- Ovaj incident predstavlja još jedno jasno kršenje sporazuma o primirju - navodi IDF, uz napomenu da nema povređenih.

Sa druge strane, Hezbolah je saopštio da je tokom petka popodne i uveče pet puta napao izraelske vojnike i dronove, tvrdeći da je to bio odgovor na, kako navode, izraelska kršenja primirja.

Liban
Mapa južnog Libana tokom operacija izraelske vojske na njegovoj teritoriji Foto: Liveuamap

8:09

Amerika želi da kazni Britaniju zbog Irana

Amerika želi da kazni Britaniju zbog Irana
Foklandska ostrva

8:01

Da li će doći do pregovora?

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za utorak, otkazani su nakon što je Iran, nezadovoljan američkom blokadom svojih luka, poručio da više nije spreman da nastavi razgovore.

Na zahtev Pakistana, američki predsednik Donald Tramp produžio je dvonedeljno primirje kako bi Iranu dao dodatno vreme da iznese svoj plan za okončanje sukoba. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da se Iran u međuvremenu ponovo javio i da je poslednjih dana zabeležen „određeni napredak” ka mogućim pregovorima.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo je kasnije tokom dana da krenu iz Vašingtona ka Pakistanu, ali za sada nije jasno kakve će rezultate, ako ih uopšte bude, postići.

Ubrzo nakon dolaska iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija u prestonicu Pakistana, njegova vlada je jasno saopštila da je on tamo isključivo zbog bilateralnih razgovora sa Pakistanom i da neće učestvovati u direktnim pregovorima sa SAD.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Zbog toga bi svaka komunikacija iranske strane morala da ide preko pakistanskih posrednika, što dodatno smanjuje šanse za brzo postizanje dogovora.

Donald Tramp je izjavio da ne žuri sa postizanjem sporazuma o okončanju sukoba, ali da rast cena goriva i pad njegove političke podrške povećavaju pritisak da se dogovor ipak postigne.

7:59

Amerikanci: Presreli smo iranski brod u Ormuzu

Fotografija objavljena na platformi X prikazuje američki razarač koji, prema opisu, presreće brod u blizini Ormuskog moreuza, u okviru blokade koju je uveo američki predsednik Donald Tramp.

Američka centralna komanda (CENTCOM) objavila je tu fotografiju uz tvrdnju da se radi o brodu koji plovi pod iranskom zastavom.

Blokada iranskih luka od strane SAD usledila je nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, važnu pomorsku rutu kroz koju prolazi oko 20% svetske trgovine naftom. Iran je, od početka sukoba pre osam nedelja, ograničio prolaz gotovo svim brodovima, osim sopstvenih. Teheran poručuje da neće ponovo otvoriti ovaj plovni put sve dok Sjedinjene Države ne ukinu svoju blokadu.

7:56

Pakistan se sprema da ugosti mirovne pregovore

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Pakistan, dok je Bela kuća saopštila da Sjedinjene Države danas šalju posebne izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad, jer je Iran navodno tražio direktne, „licem u lice” razgovore.

Međutim, drugačiju verziju događaja izneo je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei, koji tvrdi da će se Aragči sastati isključivo sa „visokim pakistanskim zvaničnicima”.

Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

- Nije planiran nikakav sastanak između Irana i SAD. Iranski stavovi biće preneti Pakistanu - izjavio je on.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je rekao da američki zvaničnici pregovaraju „sa ljudima koji su trenutno na vlasti” u Iranu. Dodao je da Iran „daje ponudu i da će se videti o čemu je reč”, ali da još nije poznato šta ta ponuda podrazumeva.

Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

U Islamabadu su u međuvremenu pojačane mere bezbednosti, zatvorene su glavne saobraćajnice, a javni prevoz je obustavljen, dok se Pakistan priprema za novi krug mirovnih pregovora između SAD i Irana.

7:55

SAD pojačava pritisak na Iran i evropske saveznike

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je iz Pentagona da Iran treba da „donese pametnu odluku” i postigne dogovor, uz upozorenje da su Sjedinjene Države „spremne za sukob”.

Istovremeno je kritikovao evropske saveznike, navodeći da održavaju „suvišne konferencije” o Ormuskom moreuzu, poručivši im da bi umesto toga trebalo da „preduzmu konkretne korake i deluju na terenu”.

7:54

Šest osoba ubijeno u Libanu uprkos primirju

Izrael tvrdi da je u Libanu ubio šest pripadnika Hezbolaha, iako je Tramp objavio produženje primirja za još tri nedelje. Napadi su, prema izveštajima, usledili samo nekoliko sati nakon te objave. Izrael navodi da zadržava pravo da nastavi napade na Hezbolah radi zaštite svoje teritorije.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

7:49

Tramp šalje Vitkofa i Kušnera u Pakistan

Američki predsednik Donald Tramp šalje svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na razgovore sa iranskim ministrom spoljnih poslova u Pakistanu, potvrdila je Bela kuća.

Ovog puta u pregovorima ne učestvuje potpredsednik Džej Di Vens, koji je ranije vodio prvi krug razgovora.

Sastanak Putina sa Kušnerom i Vitkofom u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin, VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

7:04

Rezime 56. dana od početka rata

Foklandska ostrva
Donald Tramp
