TRAMP ŠALJE VITKOFA I KUŠNERA NA PREGOVORE SA IRANOM! Teheran tvrdi da neće biti direktni! Za to vreme, Amerikanci sprovode VELIKU AKCIJU u Ormuzu! (FOTO/VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp šalje svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na razgovore sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u Pakistanu, potvrdila je Bela kuća.
Ovog puta u pregovorima ne učestvuje potpredsednik Džej Di Vens, koji je ranije vodio prvi krug razgovora.
Amerikanci su saopštili da su presreli iranski brod u Ormuskom moreuzu, a Vašington je prethodno kritikovao Evropu i pojedine članice NATO-a zbog neučestvovanja u akcijama protiv Irana.
Abas Aragči se sastao sa šefom pakistanske vojske
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastao se sa pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirom, koji predvodi oružane snage te zemlje, prenose iranski državni mediji.
Aragči je izjavio da će nakon razgovora u Pakistanu otputovati u Oman i Rusiju. Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, cilj posete je „usklađivanje sa partnerima o bilateralnim pitanjima i konsultacije o regionalnim dešavanjima“.
Nedelju dana nagađanja o novoj rundi pregovora
Ove nedelje su se pojavile spekulacije o tome da li će se u Islamabadu održati druga runda mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
Pakistan, koji ima ulogu posrednika, već šest dana zatvara puteve dok se priprema za moguće pregovore. Slede hronološki događaji:
11. april: Visoki američki i iranski zvaničnici sastali su se u Pakistanu. Razgovori su trajali više od 21 sata, ali su završeni bez konačnog dogovora, iako su obe strane tvrdile da je postignut određeni napredak.
19. april: Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američki predstavnici ponovo otputovati u Pakistan na nove razgovore. Međutim, do toga nije došlo jer Iran još nije odlučio da li će učestvovati.
21. april: Donald Tramp je pristao da produži primirje sa Iranom na neodređeno vreme kako bi se omogućio nastavak pregovora.
24. april: Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je da će američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner u subotu otputovati u Islamabad na nove razgovore sa Iranom.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči stigao je u Islamabad u okviru šire regionalne turneje, ali je portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei poručio da će se on sastati isključivo sa „visokim pakistanskim zvaničnicima”.
Bakaei je naglasio da nije planiran nikakav direktan sastanak između Irana i SAD, dok su iranski državni mediji ranije naveli da pregovori sa Amerikom nisu na dnevnom redu.
Izraelska vojska i Hezbolah se međusobno se optužuju za kršenje primirja
U danima nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio produženje primirja između Izrael i Hezbolaha za tri nedelje, izraelska vojska i Hezbolah su se više puta međusobno optuživali za njegovo kršenje.
Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je do poslednjeg incidenta došlo kada je Hezbolah poslao eksplozivne dronove prema izraelskim vojnicima na jugu Libana.
- Ovaj incident predstavlja još jedno jasno kršenje sporazuma o primirju - navodi IDF, uz napomenu da nema povređenih.
Sa druge strane, Hezbolah je saopštio da je tokom petka popodne i uveče pet puta napao izraelske vojnike i dronove, tvrdeći da je to bio odgovor na, kako navode, izraelska kršenja primirja.
Da li će doći do pregovora?
Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za utorak, otkazani su nakon što je Iran, nezadovoljan američkom blokadom svojih luka, poručio da više nije spreman da nastavi razgovore.
Na zahtev Pakistana, američki predsednik Donald Tramp produžio je dvonedeljno primirje kako bi Iranu dao dodatno vreme da iznese svoj plan za okončanje sukoba. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da se Iran u međuvremenu ponovo javio i da je poslednjih dana zabeležen „određeni napredak” ka mogućim pregovorima.
Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo je kasnije tokom dana da krenu iz Vašingtona ka Pakistanu, ali za sada nije jasno kakve će rezultate, ako ih uopšte bude, postići.
Ubrzo nakon dolaska iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija u prestonicu Pakistana, njegova vlada je jasno saopštila da je on tamo isključivo zbog bilateralnih razgovora sa Pakistanom i da neće učestvovati u direktnim pregovorima sa SAD.
Zbog toga bi svaka komunikacija iranske strane morala da ide preko pakistanskih posrednika, što dodatno smanjuje šanse za brzo postizanje dogovora.
Donald Tramp je izjavio da ne žuri sa postizanjem sporazuma o okončanju sukoba, ali da rast cena goriva i pad njegove političke podrške povećavaju pritisak da se dogovor ipak postigne.
Amerikanci: Presreli smo iranski brod u Ormuzu
Fotografija objavljena na platformi X prikazuje američki razarač koji, prema opisu, presreće brod u blizini Ormuskog moreuza, u okviru blokade koju je uveo američki predsednik Donald Tramp.
Američka centralna komanda (CENTCOM) objavila je tu fotografiju uz tvrdnju da se radi o brodu koji plovi pod iranskom zastavom.
Blokada iranskih luka od strane SAD usledila je nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, važnu pomorsku rutu kroz koju prolazi oko 20% svetske trgovine naftom. Iran je, od početka sukoba pre osam nedelja, ograničio prolaz gotovo svim brodovima, osim sopstvenih. Teheran poručuje da neće ponovo otvoriti ovaj plovni put sve dok Sjedinjene Države ne ukinu svoju blokadu.
Pakistan se sprema da ugosti mirovne pregovore
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Pakistan, dok je Bela kuća saopštila da Sjedinjene Države danas šalju posebne izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad, jer je Iran navodno tražio direktne, „licem u lice” razgovore.
Međutim, drugačiju verziju događaja izneo je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei, koji tvrdi da će se Aragči sastati isključivo sa „visokim pakistanskim zvaničnicima”.
- Nije planiran nikakav sastanak između Irana i SAD. Iranski stavovi biće preneti Pakistanu - izjavio je on.
Američki predsednik Donald Tramp ranije je rekao da američki zvaničnici pregovaraju „sa ljudima koji su trenutno na vlasti” u Iranu. Dodao je da Iran „daje ponudu i da će se videti o čemu je reč”, ali da još nije poznato šta ta ponuda podrazumeva.
U Islamabadu su u međuvremenu pojačane mere bezbednosti, zatvorene su glavne saobraćajnice, a javni prevoz je obustavljen, dok se Pakistan priprema za novi krug mirovnih pregovora između SAD i Irana.
SAD pojačava pritisak na Iran i evropske saveznike
Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je iz Pentagona da Iran treba da „donese pametnu odluku” i postigne dogovor, uz upozorenje da su Sjedinjene Države „spremne za sukob”.
Istovremeno je kritikovao evropske saveznike, navodeći da održavaju „suvišne konferencije” o Ormuskom moreuzu, poručivši im da bi umesto toga trebalo da „preduzmu konkretne korake i deluju na terenu”.
Šest osoba ubijeno u Libanu uprkos primirju
Izrael tvrdi da je u Libanu ubio šest pripadnika Hezbolaha, iako je Tramp objavio produženje primirja za još tri nedelje. Napadi su, prema izveštajima, usledili samo nekoliko sati nakon te objave. Izrael navodi da zadržava pravo da nastavi napade na Hezbolah radi zaštite svoje teritorije.
Tramp šalje Vitkofa i Kušnera u Pakistan
Rezime 56. dana od početka rata
