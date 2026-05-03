Snimak sa kamere prikazuje kako 56-godišnji Brajan Metson pravi preteće pokrete nožem dok prilazi vratima nasumično odabranih kuća u Sakramentu.

Zatečeni vlasnici kuća ostali su prestravljeni nakon što su snimci sa kućnih kamera pokazali osumnjičenog kako maše hladnim oružjem.

Stanovnica Ardena, Rebeka Brin, rekla je da joj je u četvrtak zazvonilo zvono na vratima, nakon čega je proverila ko je ispred kuće. Navela je da je čula lupanje na vratima, koje je opisala kao "glasno kucanje".

Zatim je sa užasom gledala kako osumnjičeni podiže nož ka vratima i nekoliko puta simulira ubadanje kroz vazduh.

- Bilo je zastrašujuće, zaista zastrašujuće.

Odmah je pozvala policiju, koja je brzo stigla na lice mesta. Vlasti su navele da je više uznemirenih građana prijavilo slične slučajeve naoružanog muškarca koji kuca nasumično po vratima više kuća.

Muškarac sa nožem lupao po vratima kuća u Sakramentu Foto: Sacramento Sheriff/X

- Više stanovnika je zvalo, a sve je zabeleženo na kamerama. Naši ljudi su stigli za nekoliko minuta, ali je on do tada već pobegao - rekao je zamenik šerifa okruga Sakramento, Amar Gandi.

Helikopter je podignut kako bi se iz vazduha tragalo za osumnjičenim sa nožem.

- Ovo je prilično zastrašujuće. On ide okolo i bukvalno udara po vratima sa nožem, ali srećom, niko nije povređen. Ljudi su reagovali pametno, zaključali su vrata, ostali unutra i pozvali nas - rekao je Gandi.

- Verujem da smo bili nasumična meta. Ne mislim da smo bili posebno ciljani, ali je strašno jer ako nismo mi, biće neko drugi. Jasno je da nije bio pri čistoj svesti - rekla je Brin.